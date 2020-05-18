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Президент Десны: В Киеве лучшая инфраструктура, можно проводить много матчей

Премьер-лига
(1 голосов)

4,5 профессиональных стадиона

Президент Десны: В Киеве лучшая инфраструктура, можно проводить много матчей
Новина українською

Президент "Десны" Владимир Левин пояснил, почему клуб выступает за доигровку сезона в УПЛ в Киеве.

"Самая лучшая инфраструктура сегодня находится в Киеве. Здесь находится три профессиональных стадиона. Плюс четвертый стадион Банникова.

Поэтому, в случае необходимости, можно проводить достаточно много игр", - сказал Левин.

Напомним, что из первой шестерки за доигровку в Киеве выступают "Десна", "Динамо", "Шахтер" и "Колос", в то время как "Заря" и "Александрия" выступают против такого варианта и хотят, чтобы матчи проводились на домашних стадионах команд.

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В статье: Десна (Чернигов) Владимир Левин
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Источник:
ТК Футбол

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