Президент Десны: В Киеве лучшая инфраструктура, можно проводить много матчей

Президент "Десны" Владимир Левин пояснил, почему клуб выступает за доигровку сезона в УПЛ в Киеве.

"Самая лучшая инфраструктура сегодня находится в Киеве. Здесь находится три профессиональных стадиона. Плюс четвертый стадион Банникова.

Поэтому, в случае необходимости, можно проводить достаточно много игр", - сказал Левин.

Напомним, что из первой шестерки за доигровку в Киеве выступают "Десна", "Динамо", "Шахтер" и "Колос", в то время как "Заря" и "Александрия" выступают против такого варианта и хотят, чтобы матчи проводились на домашних стадионах команд.