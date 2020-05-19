Шевченко: Мой переход из Динамо в Милан был очень хорошо подготовлен

Наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил времена своей футбольной карьеры, в частности переход из "Динамо" в итальянский "Милан" и успешные выступления в составе "россо-нери".

- Мой переезд был подготовлен. Мною занимался Резо Чохонелидзе, который сейчас в "Динамо", а тогда работал в "Милане", отвечал за скаутинг по всем клубам бывшего СССР. В частности очень внимательно он смотрел и за мной. Благодаря ему я был примерно подготовлен к тому, что меня ждет.

Когда состоялось мое знакомство с игроками "Милана"? Мы тогда провели товарищескую игру во время зимнего перерыва и я еще много с кем не успел познакомиться. Ребята устроили мне очень хороший прием. Несколько игроков приняли надо мной шефство, в частности Деметрио Альбертини, Алессандро Костакурта и Массимо Амброзини. С последним я долгое время жил в одной комнате. Они меня окружили замечательной атмосферой, забирали на тренировку. Я себя почувствовал очень комфортно.

- Важно, что все они, кто взял шефство - итальянцы...

- Вообще характер у итальянцев очень гостеприимный, а еще у нас сложились хорошие человеческие отношения. Для них это было важно, они знали мой потенциал и хотели, чтобы адаптация прошла хорошо.

А адаптироваться в итальянском чемпионате очень сложно. У меня тоже прошло некоторое время на адаптацию. Изменилась специфика тренировок, цели были другие, требования, которые были в "Динамо", совсем изменились в "Милане". Это касается не только быта, но и работы на тренировках. Я чувствовал поддержку со стороны партнеров, постоянно рядом был Резо.

Сначала было довольно трудно с итальянским языком. Я много времени тратил на изучение, со мной работал репетитор. Я поставил перед собой цель: за несколько месяцев более-менее свободно говорить на итальянском.

- Кто из форвардов Серии А был вашим раздражителем, с кем вы соревновались? Креспо ...или еще кто-то?

- Тогда была плеяда очень хороших игроков. Если взять любую команду первого десятка Серии А, то можно назвать по 5-6 звезд. "Парма": Каннаваро, Буффон, Креспо, Верон. "Фиорентина" - Батистута, Руй Кошта, "Интер" - Вьери, Роналдо, "Ювентус" - Дель Пьеро, Индзаги, Зидан, "Рома" - Тотти, Монтелла. У каждой команды была плеяда замечательных футболистов и в частности очень талантливых форвардов. Поэтому бороться приходилось со всеми!

- Буффон вас должен не любить, вы забили ему очень красивый мяч, а в Лиге чемпионов отправили "Ювентус" в финале домой...

- Очень уважаю его, по-человечески он мне близок. По менталитету, во многом. Когда мы в последний раз виделись, несколько лет назад, я был в Париже на турнире с участием сына. Случайно мы оказались в той же гостинице, где жил ПСЖ. Вышел из лифта, а передо мной - Джиджи! Это была очень приятная встреча. Говорит: "Хотя и ты мне нанес в жизни очень много неприятностей, я тебя чисто по-человечески люблю и уважаю". Поэтому ...вот такие у нас отношения!