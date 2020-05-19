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Мариуш Левандовски о карантине: Только начали играть матчи - и снова сбор

Премьер-лига
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Его сын - вицечемпион мира по каратэ

Мариуш Левандовски о карантине: Только начали играть матчи - и снова сбор
Новина українською

Вчера, 18 мая, 41 год исполнился Мариушу Левандовски - опорному полузащитнику "Шахтера" 2000-х годов, а сегодня тренеру польского клуба "Термалика" (выступает в аналоге украинской первой лиги).

- Как дела в Польше? Видим, что "Термалика" уже вернулась к тренировкам. Жизнь постепенно продолжается?

- Спасибо за поздравление! Около двух месяцев без футбола - это немало. Дольше, чем межсезонье. Думаю, такого еще не было ни у кого из тренеров, чтобы пройти сборы, только начать матчи - и сейчас снова фактически начинать сбор. Радуемся, что понемногу возвращаемся на поле. Вскоре играть: уже 2 числа поединок.

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- У вас трое сыновей. Или кто-то из них занимается спортом, футболом?

- Старший любит футбол, тренируется, однако вот уже третий месяц ничего не делает, ведь все было закрыто. Средний играет в теннис и занимается каратэ. Ему 12 лет. В Чехии был турнир, стал вицечемпионом мира по каратэ. Папа и мама довольны.

А младший пока не определился: ходит на теннис, я стараюсь переключить его на футбол, но посмотрим. Не хочу никого силой заставлять. Ребенок сам должен понимать, чем хочет заниматься в жизни, и принимать решения, а я могу только немного подсказать и помочь.

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В статье: Мариуш Левандовски Шахтер (Донецк) Термалика (Польша)
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Источник:
Шахтар

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