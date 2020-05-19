  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Топ-5 лучших молодых воспитанников Динамо за последние 5 лет – рейтинг коуча U-21
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Топ-5 лучших молодых воспитанников Динамо за последние 5 лет – рейтинг коуча U-21

Премьер-лига
(3 голосов)

Двое парней в основе еще не заиграли

Топ-5 лучших молодых воспитанников Динамо за последние 5 лет – рейтинг коуча U-21
Новина українською

Наставник "Динамо" U-21 Юрий Мороз выделил лучших 5 игроков молодежной команды за последние 5 лет.

Первым Мороз назвал лидера главной команды Виктора Цыганкова.

Понимание игры, движение - все у него было на высшем уровне. Сегодня так оно и остается.

Вторым Юрий Мороз выделил конкурента Виктора по позиции - Георгия Цитаишвили.

Это тоже футбольный талант, характер. Молодость хочет сегодня бежать впереди паровоза ...Нужно немного убавить пыл, закусить уздечку и начать по-другому смотреть на себя.

Третий в рейтинге тренера - скоростной левый защитник Виталий Миколенко.

Читайте такжеЦитаишвили: Что еще надо выиграть, чтобы дали шанс. Чемпионат Марса?

Он не просто выходит играть и выполнять обязанности. Он может стать лидером, движущей машиной на поле, которая будет давать и под зад. Может быть звеном между тренером и игроками.

У него были разные позиции - центральный, левый, правый защитник. Никогда не играл слабо. Никогда не говорил, мол "это не моя позиция", потому что были и такие игроки.

Четвертый - Денис Попов.

Это та категория людей, которая не просто находится на поле и отбывает номер, а значит и делает все, чтобы команда была вверху в боевом духе.

А пятым наставник "Динамо" U-21 выделяет игрока молодежной команды Илью Забарного.

Те четыре - в первой команде, а Илья только на подходе. Мне кажется, этот парень может добавить конкуренцию Бурде, Попову, Сироте. Это футболист молодой, но уже надежный, антропометрический сложный хорошо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Мороз Динамо (Киев) Виктор Цыганков Георгий Цитаишвили Виталий Миколенко Денис Попов Илья Забарный
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трендець

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...