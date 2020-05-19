Топ-5 лучших молодых воспитанников Динамо за последние 5 лет – рейтинг коуча U-21

Наставник "Динамо" U-21 Юрий Мороз выделил лучших 5 игроков молодежной команды за последние 5 лет.

Первым Мороз назвал лидера главной команды Виктора Цыганкова.

Понимание игры, движение - все у него было на высшем уровне. Сегодня так оно и остается.

Вторым Юрий Мороз выделил конкурента Виктора по позиции - Георгия Цитаишвили.

Это тоже футбольный талант, характер. Молодость хочет сегодня бежать впереди паровоза ...Нужно немного убавить пыл, закусить уздечку и начать по-другому смотреть на себя.

Третий в рейтинге тренера - скоростной левый защитник Виталий Миколенко.

Он не просто выходит играть и выполнять обязанности. Он может стать лидером, движущей машиной на поле, которая будет давать и под зад. Может быть звеном между тренером и игроками.

У него были разные позиции - центральный, левый, правый защитник. Никогда не играл слабо. Никогда не говорил, мол "это не моя позиция", потому что были и такие игроки.