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Топ-5 лучших молодых воспитанников Динамо за последние 5 лет – рейтинг коуча U-21
Двое парней в основе еще не заиграли
Наставник "Динамо" U-21 Юрий Мороз выделил лучших 5 игроков молодежной команды за последние 5 лет.
Первым Мороз назвал лидера главной команды Виктора Цыганкова.
Понимание игры, движение - все у него было на высшем уровне. Сегодня так оно и остается.
Вторым Юрий Мороз выделил конкурента Виктора по позиции - Георгия Цитаишвили.
Это тоже футбольный талант, характер. Молодость хочет сегодня бежать впереди паровоза ...Нужно немного убавить пыл, закусить уздечку и начать по-другому смотреть на себя.
Третий в рейтинге тренера - скоростной левый защитник Виталий Миколенко.
Он не просто выходит играть и выполнять обязанности. Он может стать лидером, движущей машиной на поле, которая будет давать и под зад. Может быть звеном между тренером и игроками.
У него были разные позиции - центральный, левый, правый защитник. Никогда не играл слабо. Никогда не говорил, мол "это не моя позиция", потому что были и такие игроки.
Четвертый - Денис Попов.
Это та категория людей, которая не просто находится на поле и отбывает номер, а значит и делает все, чтобы команда была вверху в боевом духе.
А пятым наставник "Динамо" U-21 выделяет игрока молодежной команды Илью Забарного.
Те четыре - в первой команде, а Илья только на подходе. Мне кажется, этот парень может добавить конкуренцию Бурде, Попову, Сироте. Это футболист молодой, но уже надежный, антропометрический сложный хорошо.