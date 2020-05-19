А если машины нет? У футболистов после восстановления тренировок возникла проблема

Дмитрий Шастал, атакующий футболист "Александрии", рассказал, как главная команда подошла к восстановлению тренировок, которые были разрешены в рамках смягчения карантина с 11 мая.

- Дмитрий, судя по всему, в разных клубов УПЛ довольно-таки разные графики выхода из карантина. Когда собралась ваша команда?

- Во вторник. Сразу сдали тесты на коронавирусную инфекцию. В среду получили результаты тестов и начали работать.

Тестов на физическое состояние игроков как таковых не было - тренеры видят нас во время занятий, в частности, видят, что все ответственно занимались во время вынужденного отпуска.

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- Сегодня, когда до сих пор не восстановлена ​​работа транспорта, возникла проблема добираться до мест тренировок ...

- Да, с этим было непросто. Большая часть команды осталась в Александрии, некоторые, как я, находились за пределами города. Однако все приехали, все начали работать.