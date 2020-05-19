Капитан Ворсклы Чеснаков: Продлили контракт по схеме, потому что никто не знает, как будет дальше

Накануне центральный защитник и капитан "Ворсклы" 32-летний Владимир Чеснаков продлил контракт с клубом.

Игрок прокомментировал переподписание соглашения.

- Я счастлив, если честно. Доволен, что я дома, в своем городе, в своей команде. Семья рядом.

У меня никогда не было переездов. Вижу, как растут мои дети. Получаю удовольствие от жизни.

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- Контракт по схеме 1 + 1. Клуб будет решать судьбу через год? Или это общее право?

- Совместно будем решать. Мы договорились так из-за коронавируса. Никто не знает, как все будет развиваться дальше.