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Капитан Ворсклы Чеснаков: Продлили контракт по схеме, потому что никто не знает, как будет дальше
1+1
Накануне центральный защитник и капитан "Ворсклы" 32-летний Владимир Чеснаков продлил контракт с клубом.
Игрок прокомментировал переподписание соглашения.
- Я счастлив, если честно. Доволен, что я дома, в своем городе, в своей команде. Семья рядом.
У меня никогда не было переездов. Вижу, как растут мои дети. Получаю удовольствие от жизни.
- Контракт по схеме 1 + 1. Клуб будет решать судьбу через год? Или это общее право?
- Совместно будем решать. Мы договорились так из-за коронавируса. Никто не знает, как все будет развиваться дальше.