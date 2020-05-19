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Назовите лучших бомбардиров Чемпионата Украины по сезонам. КВИЗ

Премьер-лига
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28 чемпионатов - 24 голеадоры

Назовите лучших бомбардиров Чемпионата Украины по сезонам. КВИЗ
UA-Футбол
Новина українською

До завершения чемпионата 2019/20 осталось девять туров. Преимущество Жуниора Мораеса в гонке бомбардиров более чем ощутимо - до ближайшего преследователя четыре мяча. Поэтому натурализованный бразилец имеет неплохие шансы стать третьим в истории украинского футбола игроком, кому удалось стать лучшим бомбардиром в двух сезонах подряд.

Чье достижение он повторит это уже напишете вы, пройдя наш очередной квиз. Итак, за пять минут вам нужно указать всех лучших бомбардиров Чемпионата Украины за каждый сезон, начиная с 1992-го и заканчивая сезоном 2018/19. В левой колонке вы найдете подсказку - сезон, клуб, за который выступал игрок, и количество мячей. Если в какой-то из чемпионатов два футболиста забивали одинаковое количество голов, мы учитывали того, который при этом сыграл меньшее количество матчей. Вписывать нужно только фамилии, ответы принимаются как на украинском, так и русском языках. На все про все у вас пять минут.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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