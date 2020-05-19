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Коноплянка: Каждый раз, когда желаю удачи Настасичу - Шальке проигрывает как минимум в 3 гола

Премьер-лига
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Думал, заблокирует номер телефона

Коноплянка: Каждый раз, когда желаю удачи Настасичу - Шальке проигрывает как минимум в 3 гола
Новина українською

Вингер левого фланга "Шахтера" Евгений Коноплянка прокомментировал поражение в Бундеслиге своей бывшей команды, "Шальке", от дортмундской "Боруссии" 0:4.

- В Бундеслиге все бегут, кроме ...игры Боруссии Д с "Шальке" ...Ну ты видишь, как им не повезло. Я полностью смотрел тот матч. Но ... без шансов. Не знаю, что еще добавить.

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После этой игры я решил Настасичу (Матия Настасич - левый латераль "Шальке", - ред.) перед игрой больше не писать и не желать удачи.

Я думал, что на этот раз он меня уже заблокирует в день игры ...Каждый раз, как только пожелаю ему удачи - проигрывают не менее чем в три гола!

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- Теперь мы хотя бы знаем причину, почему забивал Холланд. Тебе, вижу, даже хорошо становится от этих сообщений, после того, как ты их посылаешь...

- Нет-нет, ни в коем случае. Просто у меня хорошие отношения с Матией [Настасичем] и смеюсь с тех ситуаций, когда посылаю смс и говорю: "А давай в последний раз проверим мою удачу тебе" ...Вот и проверил.

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В статье: Евгений Коноплянка Боруссия (Дортмунд) Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига Матея Настасич Шахтер (Донецк) Матия Настасич Шальке 04
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Источник:
Великий футбол

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