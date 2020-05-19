Защитник Динамо фанатеет от смешанных единоборств и тренируется с боксерами

Центральный защитник "бело-синих" Никита Бурда ответил на 5 вопросов о своих спортивных интересах за пределами футбола.

- Какими видами спорта интересуетесь, кроме футбола?

- Люблю смотреть боксерские поединки и бои ММА, правда, только под эгидой промоутерской компании смешанных боевых искусств UFC, поскольку считаю эту организацию интересной. Также иногда смотрю большой теннис.

- Во что, кроме футбола, играете, когда есть такая возможность?

- Иногда посещаю тренировки по боксу, но, к сожалению, это бывает не так часто, как хотелось бы. Во время футбольного сезона крайне трудно найти время для другого вида спорта.

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- Кому из спортсменов или команд в других видах спорта симпатизируете?

- В этой категории у меня есть топ-3 любимых видах спорта. В теннисе это Роджер Федерер, в боксе - Василий Ломаченко и Александр Усик, и, конечно же, слежу за UFC, здесь любимые бойцы - Джон Джонс, Исраэль Адесанья и Макс Холлоуэй.

- Занимались ли в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?

- Нет, в детстве и во время учебы в школе занимался только футболом, в других видах спорта себя не представлял.

- Посещение каких спортивных матчей или мероприятий оставило больше всего впечатлений?

- Пока что такие мироприятия, которые подарили бы очень яркие впечатления и эмоции, посещать не приходилось.

Но очень хотел бы попасть на боксерский поединок, матч NBA или бой под эгидой промоутерской организации смешанных боевых искусств UFC. Уверен, это запомнилось бы надолго.