Александрия устраивает по две тренировки в день

Дмитрий Шастал, игрок фланга и атаки "Александрии", рассказал о том, как команда работает на тренировках и в каком режиме готовится к 30 мая, когда после карантина должен возобновиться розыгрыш УПЛ.

- Чем отличаются нынешние занятия Владимира Шарана от привычных?

- Я бы вообще выделил работу нашего тренерского штаба - прежде всего то, как плавно нас вводят в режим. Не было такого, чтобы футболистов сразу загрузили упражнениями - работаем без форсирования.

- Интересный момент - количество занятий в день.

- С пятницы есть по две тренировки. Но это не значит, что так будем работать до конца мая.

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Тренеры, подчеркиваю, следят за состоянием футболистов и действуют соответственно, то есть если надо будет облегчить режим или наоборот - сделать его более насыщенным, так и будет сделано.

- Запланированы в "Александрии" спарринги до 30 мая?

- Пока такой информацией не владею.

- Вообще насколько сложно вернуться к более или менее полноценному тренировочному режиму?

- Не сложно. Психологически так вообще удивился: меня не было в городе два месяца, а такое ощущение, как будто всего две недели. Впечатление такое, будто ничего и не случилось.

По физическому состоянию - мы все поддерживали форму индивидуально, все хорошо работали, поэтому теперь наши организмы легко адаптировались к общекомандным тренировкам ... Как бы не развивались события, мы работаем. Так что вскоре Чемпионат возобновится, поэтому должны быть готовы "выступать на сцене".