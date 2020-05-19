Аргентинец пошел работать в Динамо, когда услышал, сколько у клуба обладателей Золотого мяча

Гильермо Самсо, тренер академии киевского "Динамо", рассказал историю своего переезда в Украину. В столице он проживает вместе с женой и двумя детьми.

Я знал, что в 80-х и 90-х годах киевляне были на хорошем счету в Европе. Но больше всего меня заинтересовало то, что из киевского клуба вышли три обладателя "Золотого мяча". Таким показателем больше не может похвастаться ни одна команда в мире.