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Аргентинец пошел работать в Динамо, когда услышал, сколько у клуба обладателей Золотого мяча
Хочет перенять опыт и вырастить четвертого
Гильермо Самсо, тренер академии киевского "Динамо", рассказал историю своего переезда в Украину. В столице он проживает вместе с женой и двумя детьми.
Я знал, что в 80-х и 90-х годах киевляне были на хорошем счету в Европе. Но больше всего меня заинтересовало то, что из киевского клуба вышли три обладателя "Золотого мяча". Таким показателем больше не может похвастаться ни одна команда в мире.
Меня это заинтриговало. Заинтересовался украинским футболом. Поэтому, собственно, я здесь. Мне интересно работать в этом клубе. Отдавать свои знания молодым футболистам и получать новый опыт.