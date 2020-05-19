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Коноплянка: Матч с Динамо? Он на вес золота не только для нас

Премьер-лига
(2 голосов)

30 мая на НСК "Олимпийский"

Коноплянка: Матч с Динамо? Он на вес золота не только для нас
Новина українською

В эфире "Великого футбола" Александр Денисов заметил Евгению Коноплянке, что согласно календарю у "горняков" первый матч после возобновления УПЛ - игра 24 тура с "Динамо".

- Я в курсе.

- Разогреваться там не придется...Три очка на вес золота в прямом смисле!

- Конечно. Как для нас, так и для "Динамо". Мы это прекрасно понимаем.

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Также Денисов спросил, как можно завоевать Кубок Лиги Европы с второй попытки после "Днепра" - теперь уже с "Шахтером".

"Можешь добиться этого успеха только тогда, когда у него веришь", - ответил Коноплянка.

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В статье: Евгений Коноплянка Лига Европы Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Классическое дерби
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
19.05.2020 в 13:52
Заря должна финансово простимулировать Шахтер:-)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
19.05.2020 в 12:34
Ждем интересного матча!
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