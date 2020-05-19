Коноплянка: Матч с Динамо? Он на вес золота не только для нас

В эфире "Великого футбола" Александр Денисов заметил Евгению Коноплянке, что согласно календарю у "горняков" первый матч после возобновления УПЛ - игра 24 тура с "Динамо".

- Я в курсе.

- Разогреваться там не придется...Три очка на вес золота в прямом смисле!

- Конечно. Как для нас, так и для "Динамо". Мы это прекрасно понимаем.

Также Денисов спросил, как можно завоевать Кубок Лиги Европы с второй попытки после "Днепра" - теперь уже с "Шахтером".