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Коноплянка: Матч с Динамо? Он на вес золота не только для нас
30 мая на НСК "Олимпийский"
В эфире "Великого футбола" Александр Денисов заметил Евгению Коноплянке, что согласно календарю у "горняков" первый матч после возобновления УПЛ - игра 24 тура с "Динамо".
- Я в курсе.
- Разогреваться там не придется...Три очка на вес золота в прямом смисле!
- Конечно. Как для нас, так и для "Динамо". Мы это прекрасно понимаем.
Также Денисов спросил, как можно завоевать Кубок Лиги Европы с второй попытки после "Днепра" - теперь уже с "Шахтером".
"Можешь добиться этого успеха только тогда, когда у него веришь", - ответил Коноплянка.
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