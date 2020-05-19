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Этот гол Алан Патрик считает самым красивым в своей карьере

Премьер-лига
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И забил он его не за "Шахтер"

Этот гол Алан Патрик считает самым красивым в своей карьере
Новина українською

29-летний центральный полузащитник "Шахтер" Алан Патрик вспомнил для Globo свои выступления в аренде за "Фламенго" на родине в Бразилии в 2015-2016 годах.

В том сезоне в 76 играх он забил 15 голов.

Я могу сказать, что пережил лучший период в карьере в футболке "Фламенго". Болельщики прекрасно меня поддерживали, я вносил свой вклад в откровенно классные игры команды. Для меня эти времена были замечательными.

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Помню, как забил гол в ворота "Ботафого". Получил передачу с правого фланга и сильно ударил с левой ноги, которая не является моей рабочей. Этот гол был лучшим для меня за время выступлений в "Фламенго" и один из самых красивых в моей карьере.

Напомним, что в с начала 2017 после завершения срока аренды в "Фламенго" Алан Патрик вернулся в "Шахтер", сейчас он является игроком основы "горняков".

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В статье: Алан Патрик Ботафого (Рио-де-Жанейро) Шахтер (Донецк) чемпионат Бразилии Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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