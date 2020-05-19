Будущий Шева? Аргентинский тренер Динамо выделил молодого таланта клуба

Коуча академии "Динамо" Гильермо Самсо попросили назвать футболиста с юношеской системы клуба, который может стать в будущем звездой на уровне Украины.

Хотел бы отметить нападающего Игоря Горбача 2004 года рождения.

Этот игрок имеет характер, скорость. Очень забивной. Если все будет идти хорошо, то он за несколько лет уже сможет играть на высоком уровне.