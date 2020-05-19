Александр Севидов: Я никогда в Сумах не работал. Готов встретиться с Баранкой в прямом эфире

12 марта 2020 года Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) завершил дополнительное рассмотрение дела "О заявлении Комитета этики и честной игры УАФ относительно возможных нарушений Кодекса этики и честной игры ФК "Сумы". По результатам рассмотрения ФК "Сумы" был лишен статуса профессионального клуба и ему запрещено участвовать в соревнованиях ПФЛ следующего сезона.

Также данным решением тренеру Александру Севидову запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), сроком на 5 лет и на 5 лет условно с установлением испытательного срока 2 года, учет которого начинается после отбытия основных санкций.

В связи с таким "громким делом" UA-Футбол решил обратиться за разъяснением к самому фигуранту этого процесса Александру Севидову, которого связывают с командой "Сумы".

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- КДК вынесло решение. Вы уже получили его на руки?

- В том-то и дело, что нет. Более того! Решение вынесли 12 марта, а узнал я о нем из прессы 28 апреля, сразу же после выхода моего интервью для tribuna.com. Странно? И мне тоже! Для меня это стало полной неожиданностью, так как я не могу фигурировать в этом деле законно. Решение по этому делу было принято 11 апреля 2019-го года. Ещё год назад!!!

11 апреля 19-го года КДК вынесло решение по этому делу, где чётко написано: доказательств связи и вины Александра Севидова - не найдено. Почему-то первое решение в СМИ опубликовано не было. Я вообще не был фигурантом этого дела.

По закону, если ты не подаешь апелляцию, то решение КДК вступает в силу. Прошёл год и что вы думаете? Они опять возвращают туда Севидова. На каком основании?

Теперь мы ждём запрошенной мною и моим адвокатом мотивационной части, которую должны получить в течение 10 дней (указанный срок уже истёк - мотивационной части до сих пор нет - примечание ред.).

- Тогда возникает вопрос. На каких основаниях КДК вынесло решение именно по вам? Что у них есть функция вести расследование?

- Функция ввести расследование есть только у комитета этики. И только на основании этого могут выноситься решения КДК. Но все заключения комитета Баранки сделаны только на основании расследования полиции, а там дело приостановлено и никаких решений нет. Поэтому законных оснований для вынесения решения у них тоже нет. И вынося подобные публикации в прессу они сами же нарушают свои законы.

Полиция искала связь Севидова с "Сумами", но так ничего и не нашла. Год назад КДК вынес решение о дисквалификации некоторых игроков и сотрудников клуба, меня в этом списке не было. И вот через год, они решили вписать меня обратно. Это противоречит законности суда.

Все СМИ переписывают выдержки годовой давности о том, что они наверняка знают, что Севидов будет пожизненно дисквалифицирован, при том, что решение комиссии уже содержало информацию о моей непричастности! А в футбольных передачах говорили заведомую ложь. Ни это ли хорошо продуманная работа влияния на массы?

Ответьте мне, когда, наконец, представители СМИ будут нести ответственность за преднамеренную клевету? Одних извинений здесь будет уже недостаточно.

- Вас вызывали в полицию?

- Да. Это касалось дела арбитра Соловьяна, встречавшегося с инвестором команды "Сум" Козарем. Полиция, прослушивая телефонные разговоры, посчитала, что я причастен к этому делу. Мне задали три вопроса.

Первый - знаком ли я с Козаром. Ответ: "Да, знаю давно, познакомились в Донецке". Второй, знаком ли я с арбитром Соловьяном? "Нет". Следователь добавил: "И он вас тоже не знает". Если Соловьян меня не знает, так о каком причастии с моей стороны может идти речь? И третий вопрос: влиял ли я на матч "Сумы" - "Волынь"? И тут же он сам за меня ответил: "Ну, понятно, раз вы арбитра Соловьяна не знаете, значит, и влиять не могли".

Кстати, чтобы все знали, на момент проведения матча "Сумы" - " Волынь" арбитр Соловьян уже сотрудничал с полицией, что само по себе означает - поединок не мог носить договорной характер. В итоге, больше меня не вызывали, дело приостановлено. Не было ни судов, ни решений органов следствия.

Меня также пытались обвинить и в связях с агентами Данченко, Андриенко и Козленко, которые якобы помогали выигрывать "Сумам" и даже в связях с арбитрами! Тогда у меня вопрос: кто-нибудь из помогавших "Сумам" "выигрывать" наказан? Вы видели два решения - там есть фамилии этих людей? Нет. Я никогда не говорил ни с одним игроком, ни с одним арбитром.

- Есть ли у каких-то органов доказательства, что вы официально работали тренером в команде "Сумы"?

- Нет. И быть не может. Я никогда в "Сумах" не работал.

- А на матчах команды "Сумы" вы бывали?

- Бывал. Но никогда в штате команды не работал. Я в Киев, и в Запорожье, и в другие города на игры приезжаю, я тренер! Мне интересно наблюдать за развитием футбола. В "Сумах" работали мои старые друзья, мои коллеги. Конечно, я был на играх команды, а вот откуда в прессе взялось понятие "тренер-консультант", и что это такое вообще, кто-то может мне объяснить? Если ты не готовишь команду, не назначаешь состав и не делаешь замены, как ты можешь влиять на результаты игры?

- Баранка сказал, что Севидов невезучий человек, добавив, что каждый раз, когда вы приходите в новую команду, там подозрительные матчи.

- Баранка смело разбрасывается обвинениями, не имея при этом никаких фактов и доказательств. Например, как о моей работе в "Верее", наговорить такой чепухи, что президент "Вереи" - миллионер китаец - король договорных матчей. Как эту несуразицу воспринимать? Я прочитал в прессе, что Баранка в Италии сам занимался организацией договорных матчей.

- Кого наказал Баранка?

- Вопрос изначально некорректный. Франческо Баранка не может никого наказывать. Бегло пробежав все заявления Баранки, я насчитал около 30 матчей, которые он рассматривал или рассматривает. Какие результаты? Без содействия полиции, у него вообще ничего не было бы, только понятие "комфортная уверенность". Что это вообще такое "комфортная уверенность"? Для суда и следствия? Как можно апеллировать понятием "комфортная уверенность" в решении о дисквалификации и не иметь при этом доказательств. Наверняка нам придётся задать этот вопрос в судах высшей инстанции, если до этого дойдёт.

Но вот вопросов к самому сеньору Баранке много: полиция раскрыла договорной матч с признаниями, с деньгами, с картами, фамилиями. Тогда почему КЭЧИ и КДК молчат? Почему члены комиссии, которые разбирают матчи, не знают, что они их разбирают? И, кстати, получают за это деньги! Фейк? Есть официальные запросы и официальные ответы, в частности, от Клаудио Джентиле и Бенито Карбоне. А также заведено уголовное дело по факту подделки решений экспертных комиссий.

Или вы считаете, когда игроки "Олимпика" идут в Лозанну с пожизненной дисквалификацией, а возвращаются с двумя годами отстранения - это победа Баранки? И здесь тоже возникает вопрос. Почему же такой известный "специалист" не востребован в своей стране, да и вообще нигде?

- Баранка хоть раз приглашал вас на Комитет по этике и честной игры?

- Нет, ни разу. Виделся с ним один раз на заседании КДК по делу Мариуполя. Ему, наверное, было очень плохо, так как он просто лежал в кресле. Я готов встретиться с ним хоть в прямом эфире и обсудить все вопросы лицом-к-лицу, когда это не вырежут и тяжело будет вырвать что-то из контекста.

- А что с делом о договорном матче "Ильичевец" - "Горняк-Спорт", где вы также фигурируете?

- По этому матчу решения нет, но вопросов очень много. Могу озвучить еще одну деталь. В группу господина Баранки входит один интересный персонаж - это Филиппе Кароббио, бывший футболист, наказанный за связи с букмекерами, и заявивший на своего тренера Антонио Конте. Вот такие люди очищают наш футбол.

- Почему вас никто не поддерживает из коллег?

- Мне известно, что некоторые члены КДК и АК предлагали футболистам "Сум" оговорить меня в обмен на смягчение наказания. Т.е, если кому-то что-то не понравилось в прошлом, он запросто может меня оклеветать в суде. Наверное, я кому-то мешаю... Многие, кто знает меня, молчат. Сегодня это случилось со мной, а завтра может произойти с любым моим коллегой или игроком. Поэтому я считаю, что не должен бороться с беззаконием в одиночку и хочу, чтобы меня поддержали.