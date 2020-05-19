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Стало известно, кто инициировал перенос выборов президента УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Говорят, из-за вероятного поражения своего кандидата

Стало известно, кто инициировал перенос выборов президента УПЛ
Новина українською

Донецкий "Шахтер" на видеоконференции руководителей клубов УПЛ выступил с инициативой об очередном переносе выборов президента Премьер-лиги с 25 мая до окончания чемпионата.

Читайте такжеОфициально: В следующий понедельник выборов нового президента УПЛ не будет

Эту тему представитель "горняков" активно лоббировал на засединии.

"Горняков" вдруг перестало устраивать то, что главным фаворитом является Александр Шевченко ...Не исключено, что в избирательной футбольной гонке возможны неожиданные повороты", - замечает Спортивка.

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В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ президент УПЛ
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Комментарии (1)
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Litb@rski (Кёльн)
19.05.2020 в 15:10
Ахметка хоть быть у корыта........ему нужен чел который продвигал единый ТВ пул ...и так всё понятно
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