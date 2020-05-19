Бразильский экс-тренер ФК Львов Жилмар хочет работать в Украине

Жилмар, бразильский коуч, который в 2018 году руководил ФК "Львов", прокомментировал свое заявление на посту тренера по поводу 3-го места команды, а также сообщил о планах на будущее.

- После увольнения из ФК "Львов" не общались с Батистой?

- 4 месяца назад мой агент Вагнер Трентин случайно встретился с Батиста на каком матче в Бразилии. Батиста к нему подходит и спрашивает: "Вагнер, как дела?". Мой агент спросил, что тогда произошло с Жилмаром. И Батиста начал извиняться, ответил, что он ко мне хорошо относится, но его босс Алексей Боровиков сказал, что пора прощаться с Жилмаром, потому что он уже звезда, показал весь свой результат, и его уже не остановить.

Не знаю, я не "звезда", это не мое, у меня не было такой цели. Он, наверное, так подумал, потому что я постоянно давал интервью, появлялся на телевидении. Батиста всегда говорил, что благодаря ему, я попал в ФК "Львов", а не благодаря Богу. Батиста хотел, чтобы все, что мне было нужно, я передавал через него руководству, а не сам непосредственно.

Я так и не понял, что делал Батиста, он был агентом или спортивным директором, какие у него были задачи? Затем я прихожу на поле, а он там работает, как ассистент, хотя свои прямые задачи, как ассистента, он не хотел выполнять. Теперь я точно понимаю, что это не ошибка Федерации.

- Вы все же получили лицензию PRO от УЕФА?

- Скоро начнется обучение, летом буду идти учится на PRO. После того, как получу ее, буду пробовать искать работу в Украине, Польше, Германии.

- Как вы оцениваете свою работу в ФК Львов? 4 очка в 4 матчах.

- Это только начало чемпионата. Было очень тяжело. С "Олимпиком" и "Арсеналом" очень хорошо сыграли. С "Динамо" неудачно. С Полтавой я ошибся, и мы плохо сыграли. Я могу точно сказать, что если бы я продолжил работать с ФК "Львов" - мы бы заняли 5-6 место, это 190%. Мне нужно было время и пару хороших игроков. Тейлор и Бруно - хорошие. Аугусто - неплохой, но я хотел другого взять и еще нападающего к Бруно. У Бакалова было время и футболисты - и все получилось.

- Перед стартом того сезона, вы сказали, что в ФК Львов задача - это 3-е место. За счет чего?

- Это медали. Это то, чего мы хотели. Это мое мнение. Наверное, люди, которые тогда читали это интервью, подумали, что Жилмар вообще больной. Если ты не веришь в себя, зачем тогда работать? Я пришел на 3 года, есть время все спланировать, чтобы через 3 года это было реально. 2 супервратаря, Адамюк - супер, Борзенко - сильный, хотя у него и были проблемы с коленями, украинские игроки были хорошие. Добавить 4 сильных игроков - и минимум Лига Европы была бы.