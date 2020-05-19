Футбол сродни музыке - в него нужно играть по нотам. Ахмед Алескеров, бронзовый новатор Черноморца

Если у любого одесского болельщика со стажем спросить, какую тройку лучших тренеров "Черноморца" за всю историю клуба он назовет, можно не сомневаться: в нее непременно войдет Ахмед Алескеров. Этот специалист стал культовой личностью в Одессе - городе, в котором в конце XIX века зародился футбол на постсоветском пространстве. Благодаря этому тренеру в биографии "Черноморца" появилось ласкающее взгляд каждого поклонника "моряков" звание - обладатель бронзовых медалей 1974 года. Это достижение на сегодняшний день является главным в более чем 60-летней истории клуба.

ОТ МОРЯ КОСПИЙСКОГО - К ЧЕРНОМУ

Ахмед Алескеров - человек уникальный. Вряд ли на огромной территории бывшего СССР вы найдете еще одного футбольного специалиста, который имел бы звание заслуженного тренера четырех (!) республик - Азербайджана, Таджикистана, Украины и Молдовы. Трудно сказать, фиксировались ли где-то подобные достижения, но то, что фамилия Алескерова вполне могла оказаться в соответствующем разделе Книги рекордов Гиннеса - это факт.

До приезда в Украину уроженец Азербайджана во второй половине 60-х годов успешно трудился на тренерском мостике в его родном бакинском "Нефтянике", с которым выиграл бронзу союзного чемпионата, а затем с помощью специалиста в начале 70-х стал весьма боеспособным флагман таджикского футбола - душанбинский "Памир".

Успехи молодого Алескерова не остались без внимания руководителей и кураторов более известных клубов. Видеть талантливого тренера, по его словам, хотели в ворошиловградской "Заре", которая в 1972 году стала чемпионом СССР. Но судьбе было угодно, чтобы Ахмед Алескеров оказался в Одессе - таком же южном городе, как и его Баку. И в таком же, где есть море и неистово любят футбол.

РИСК РАДИ ИДЕИ

В "Черноморец" Алескеров пришел в разгар сезона-1973, в 37-летнем возрасте. Несмотря на молодость, он отличался харизматичностью и пользовался авторитетом в футбольных кругах огромной страны. Еще до перехода в одесский клуб ему удалось встретиться со многими власть имущими людьми из Одесского облисполкома, облпрофсоюза и Черноморского морского пароходства. Найдя нужные слова и аргументы, специалист сумел зажечь их идеей создать в Одессе сильный коллектив, способный конкурировать с лучшими командами Союза. Можно представить, насколько рисковал своей репутацией новый кормчий "Черноморца", беря на себя такую ответственность. Ведь на тот момент команда "моряков" играла не в высшей, а в первой лиге. Более того, находилась в середине турнирной таблицы.

Уверенность Алескерова передалась футболистам "Черноморца", которые большую часть чемпионата прошли на одном дыхании и в итоге завоевали путевку в элиту.

- Алескеров был тренером-новатором, - такое определение дал специалисту, под руководством которого играл в трех командах бывший защитник "Черноморца" Сергей Павленко. - Он одним из первых понял, что футболисту сначала нужно что-то дать, и сняв таким образом с себя все заботы, что-то требовать с него на футбольном поле. А требовал Алескеров очень много, поэтому и добивался таких результатов.

НОВЫЙ ВИТОК ФУТБОЛЬНОГО БУМА

В союзном футболе было много всевозможных перевоплощений и турнирных всплесков. Однако спурт "Черноморца" с 14-го места в первой лиге, на котором он находился всего за пять туров до назначения Алескерова, до 3-й позиции в лиге высшей, до сих пор стоит особняком.

Азербайджанский специалист, который снискал репутацию выдающегося тактика, блестящего стратега и отменного психолога, дал Одессе новый виток футбольного бума. Главная спортивная арена южного города - Центральный стадион ЧМП отличался высокой посещаемостью, а на некоторых матчах число зрителей по данным официальных протоколов доходило до 40 тысяч!

Черноморец 1975-го года

"Когда я пришел в команду, то сразу усилил дисциплину, увеличил физические нагрузки, - рассказывал в одном из интервью Ахмед Алескеров. - Кроме этого, было заметно, что ребятам не хватало психологической подготовки - после матчей многие не могли восстановиться. Пришлось все кардинально изменить - повысилась мотивация, мобильность игроков, и главное, поменялся рисунок игры на поле, что отметили многие специалисты. Я считаю, что футбол сродни музыке - в него нужно играть по нотам. Тогда с "Черноморцем" мне таки удалось создать хорошее музыкальное произведение. Мы работали днем и ночью, чтобы достичь результата".

ПОДКАТЫ В РАЗДЕВАЛКЕ И РАЗБИТЫЕ СТАКАНЫ

В силу своего южного темперамента, Ахмед Алескеров иногда был слишком эмоционален и импульсивен. Футболисты "Черноморца" часто вспоминают, как в своем желании донести до сознания подопечного те или другие тонкости игры, он показывал это наглядно. В стадионной раздевалке Алескеров мог на эмоциях продемонстрировать, как нужно стелиться в подкате, снеся ножки кресел.

- Бывало, что и чайники, и стаканы летали по стенам, - вспоминает "уроки" Алескерова в разговоре с корреспондентом UA-Футбол многолетний капитан "Черноморца" Владимир Нечаев. - Да что там стаканы - в раздевалке летало все, что попадало под руку! Это делалось им для эмоционального всплеска футболистов. После такого сеанса мы, как правило, выходили на поле и обыгрывали любого соперника.

Не давал он спуску своим подопечным и на тренировках. Тот же Нечаев рассказал историю, как во время двусторонней игры пришлось идти на хитрость, чтобы Ахмед Алескеров остался доволен.

Фото - odessa-memory.info/

- Все наши соперники знали о том, что в "Черноморце" очень остро и эффективно действует связка Нечаев - Сапожников, - делится он воспоминаниями. - Знали, но ничего поделать не могли. Наши взаимодействия были отлажены до автоматизма. Многие, наверное, знают, что когда играют дубль и основа, то резервисты, как правило, "возят" главную команду. Так вот, в очередной такой встрече, проходившей на базе под пристальным взглядом сидевшего на вышке с мегафоном Алесекерова, мы проигрывали дублю 0:3. Крик тогда стоял - ну просто кошмар! Не дай Бог проиграешь - всем "труба", могут и ужина лишить на базе. А играть было еще целых полчаса - времени достаточно. Ребята нам и говорят: "Нича, сделайте же вашу связку. Алескеров будет доволен - и все будет нормально". Мы так и сделали. Отыграли, правда, всего один мяч, но Ахмед Лятифович был в восторге: "Отлично! Молодцы! Здорово играла основа!". Для него гол нашей связки был словно бальзам на душу. Достаточно было всего одного момента - и у него на сердце сразу же отлегало. Мы всегда знали: если Алескеров выражает недовольство - нужно "включать" связку (улыбается).

"ОКНО В ЕВРОПУ" И "ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ НАБОР" ОТ АЛЕСКЕРОВА

В Одессе и поныне вспоминают Алескерова, как человека, "прорубившего окно" в футбольную Европу. Благодаря призовому месту, "Черноморец" получил право дебютировать в Кубке УЕФА в розыгрыше сезона-1975/76, в котором по жребию ему выпал римский "Лацио". В первом матче в Одессе "моряки" победили 1:0, а в Риме после пропущенного на последних секундах основного времени мяча от Джорджио Кинальи были назначены два дополнительных тайма, в которых итальянский форвард отличился еще дважды. Тем не менее, первый опыт на столь серьезном уровне "Черноморец" получил, за что одесские болельщики до сих пор благодарны Алескерову.

Благодарны ему и футболисты. Он старался делать все, чтобы подопечные не чувствовали никаких неудобств, имея возможность всецело сосредоточиться на футболе. "Джентльменским набором" того времени - квартирой и машиной по ходатайству Алескерова старались обеспечить всех, кто в этом нуждался. А нуждались почти все. Ведь в ту пору получаемые по госцене автомобили "Волга-ГАЗ-24" запросто продавались в два раза дороже желающим из Закавказья или Средней Азиии. Впрочем, это уже отдельная тема.

Фото - odessa-memory.info/

По-хорошему амбициозный Ахмед Алескеров всегда стремился сформировать коллектив с высококлассными мастерами, на которых с удовольствием бы ходил болельщик. Но далеко не всегда ему позволяли это сделать. Так "зарубили" переход в "Черноморец" одного из лучних футболистов советского футбола Анатолия Банишевского из бакинского "Нефтчи", который предсезонную подготовку провел с "моряками". Спустя несколько лет "доброжелатели" сделали все, чтобы вставить палки в колеса в желании Ахмеда Алескерова заполучить таланливого нападающего Эдгара Гесса из "Памира". Хватало и других примеров.

СЧИТАТЬСЯ С МНЕНИЕМ МЭТРА

За четыре года работы в "Черноморце" Алескерову не раз приходилось сталкиваться со всевозможными трудностями. И не только кадровыми. Вокруг его имени постепенно стали плестись всевозможные закулисные интриги, которые в итоге и вынудили его уйти (после "Черноморца" он один год трудился в криворожском "Кривбассе").

Дальнейшая работа этого специалиста показала, что его умение создавать боеспособные команды и добиваться высоких результатов, с годами не утратилось. Это Ахмед Алескеров демонстрировал повсюду, где его видение и понимание футбола находило поддержку.

Неоднократно возращаясь в родной Азербайджан (нахичеванский "Араз", бакинский "Нефтчи", "Кяпаз" из Гянджи, "Баку" и сборная Азербайджана), дважды работая в Молдове (с кишиневским "Нистру" и тираспольським "Шерифом") и один раз попробовав свои силы в России (махачкалинский "Анжи"), опытный тренер всюду был желаем. Даже в ильичевском "Портовике", где во второй половине 90-х годов он в течение двух сезонов был тренером-консультантом, с мнением Мэтра все считались. Но такой любви и уважения, какие он испытал в Одессе, больше не было, пожалуй, нигде. Неудивительно, что именно этот город с момента его приезда в него вместе с семьей в июне 1973-го, и стал для него родным.

РЯДОМ С ПРОКОПЕНКО

В последние девять лет жизни проживавший в самом центре Одессе Ахмед Лятифович активной футбольной деятельностью не занимался. Однако за событиями в мире игры миллионов следил постоянно. Как и за "Черноморцем", который был уже не столь сплоченным и стабильным, как в лучшие годы его работы в нем.

Фото - Вячеслав Кульчицкий

Осенью 2014 года, когда футбольная Одесса отмечала 40-летний юбилей бронзового триумфа "моряков", Ахмеда Алескерова на торжестве не было. Все пришедшие на памятный вечер ветераны того состава знали, что он тяжело болен. А чуть больше, чем через полгода его не стало…

Ахмеда Алескерова похоронили в Одессе на Втором христианском кладбище. Всего в 150 метрах от могилы его бывшего подопечного из бронзового состава Виктора Прокопенко…