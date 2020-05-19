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Шахтер в топ-10 европейских клубов по проценту разгромных побед в национальном чемпионате

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки на 9-м месте в Европе и на 13-м в мире

Шахтер в топ-10 европейских клубов по проценту разгромных побед в национальном чемпионате
Новина українською

Футбольная обсерватория CIES составила рейтинг европейских клубов по проценту разгромных побед (в 3 и более голов) в национальных чемпионатах.

Вошел в данный рейтинг и "Шахтер", у которого в период с 1 января 2015 по 31 декабря 2019 год 32,9% побед в чемпионате Украины были разгромными.

Это девятый показатель Европе и тринадцатый по миру.

В общем мировом рейтинге по данному показателю лидирует гибралтарский клуб "Линкольн Ред Импс", у которого процент крупных побед в местном чемпионате составляет 49.6.

Если брать сугубо украинские клубы, то второе место в подобном рейтинге занимает "Динамо", 24,5% побед которого были разгромными. На третьем месте с показателем 13,8% располагается "Заря".

Шахтер в топ-10 европейских клубов по проценту разгромных побед в национальном чемпионате - изображение 1

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
CIES

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