Шахтер в топ-10 европейских клубов по проценту разгромных побед в национальном чемпионате

Футбольная обсерватория CIES составила рейтинг европейских клубов по проценту разгромных побед (в 3 и более голов) в национальных чемпионатах.

Вошел в данный рейтинг и "Шахтер", у которого в период с 1 января 2015 по 31 декабря 2019 год 32,9% побед в чемпионате Украины были разгромными.

Это девятый показатель Европе и тринадцатый по миру.

В общем мировом рейтинге по данному показателю лидирует гибралтарский клуб "Линкольн Ред Импс", у которого процент крупных побед в местном чемпионате составляет 49.6.

Если брать сугубо украинские клубы, то второе место в подобном рейтинге занимает "Динамо", 24,5% побед которого были разгромными. На третьем месте с показателем 13,8% располагается "Заря".