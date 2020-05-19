Боту: В Шахтере я не только советник президента, но и почти спортивный директор

Глава селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту рассказал о нюансах своей работы, а также поведал о том, что у него было предложение о переезде в Англию.

"И в "Бенфике" и в "Шахтере" я работаю при такой модели управления, когда нужно быть максимально близким непосредственно к президенту. Сейчас, помимо того, что я руководитель селекционной службы, а также советник президента, я почти спортивный директор "Шахтера".

В работе важны человеческие отношения. Если моего скаута не будет три недели, то когда он вернется, мне не важно, где он был и что видел. Допустим, он скажет: "Я видел игрока, который абсолютно лучший". Если я не поверю, что он буквально влюбился в этого игрока, то я даже не буду на него смотреть.

В конце прошлого года у меня заканчивался контракт с "Шахтером" (договор был продлен еще на три года – прим.) и было предложение из АПЛ. И в "Шахтере" знали об этом.

Я отправился пообщаться с людьми в этом клубе, но когда мне сказали, что у них есть отдел скаутов на 60 человек, а также рекрутинговый отдел на 57 человек, я отказался. Я сказал, что не могу так работать, ибо подобное выглядит глупо.

У англичан наихудшая в Европе модель скаутинга - у них много людей, которые работают в данной сфер и много денег, которые можно потратить", - рассказал Боту.