Борзенко: К первому матчу вряд ли будем готовы на 100%. Будем набирать форму по ходу чемпионата

Капитан "Львова" Сергей Борзенко рассказал о состоянии команды после первой недели тренировок и оценил готовность к матчам чемпионата после длительного перерыва.

- Команда на прошлой неделе собралась, начались тренировки? Как ощущения после длительного перерыва?

- Хорошо, что собрались, начали тренироваться. Все соскучились друг за другом. Началась работа, приближаются матчи чемпионата. Все довольны, что начали работу.

- До этого команда занималась отдельно группами. После того, как футболисты сдали тест на коронавирус, который не обнаружил инфекции, над чем команда будет работать?

- После отпуска много беговой работы. Но больше с мячом работаем.

- 30 мая команда проведет первый матч. Успеют игроки до сих пор набрать необходимую форму?

- Возможно и не на 100%, но к первому матчу готовы будем. А уже по ходу чемпионата наберем свою оптимальную физическую форму.