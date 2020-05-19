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Борзенко: К первому матчу вряд ли будем готовы на 100%. Будем набирать форму по ходу чемпионата

Премьер-лига
(1 голосов)

Львов готовится к возобновлению чемпионата

Борзенко: К первому матчу вряд ли будем готовы на 100%. Будем набирать форму по ходу чемпионата
Новина українською

Капитан "Львова" Сергей Борзенко рассказал о состоянии команды после первой недели тренировок и оценил готовность к матчам чемпионата после длительного перерыва.

- Команда на прошлой неделе собралась, начались тренировки? Как ощущения после длительного перерыва?

- Хорошо, что собрались, начали тренироваться. Все соскучились друг за другом. Началась работа, приближаются матчи чемпионата. Все довольны, что начали работу.

- До этого команда занималась отдельно группами. После того, как футболисты сдали тест на коронавирус, который не обнаружил инфекции, над чем команда будет работать?

- После отпуска много беговой работы. Но больше с мячом работаем.

- 30 мая команда проведет первый матч. Успеют игроки до сих пор набрать необходимую форму?

- Возможно и не на 100%, но к первому матчу готовы будем. А уже по ходу чемпионата наберем свою оптимальную физическую форму.

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В статье: ФК Львов Сергей Борзенко
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Источник:
ФК Львов

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