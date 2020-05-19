Скрипник: Подкупило то, что Заря стала третьей силой, подставляла подножку Шахтеру и Динамо

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал, как он оказался в луганском клубе, и какие первые шаги были сделаны на данном посту.

- Как поступило предложение от "Зари"?

- Мне позвонил Сергей Васильевич Рафаилов. Слышу: “Здравствуйте, это Сергей Васильевич”. Не понял сразу, какой Сергей Васильевич. Связь пропадала в разговоре и не услышал фамилию. Он перезвонил: “Это Сергей Васильевич Рафаилов”. Тогда понял, кто это говорит, ведь человек футбольный, я следил за украинским футболом, знал, кто это.

Пообщались, он предложил возглавить команду. Отвечаю: у вас тренер, которого я хорошо знаю и уважаю. В ответ: да нет, все идет к тому, что Юрий Вернидуб от нас уходит.

Говорю: когда уйдет, тогда и позвоните. Вскоре читаю, что Юрий Николаевич покинул "Зарю". На следующий день звонит гендиректор и спрашивает: “Читали новости? Можно с вами встретиться”. Так и получилась "Заря" Луганск.

— Были ли озвучены задачи в "Заре"? Возможно, цель выйти в Лигу чемпионов?

— Возможно, в каких-то клубах ставятся задачи выиграть трофеи, но в "Заре" такого не было. Работа тренера это кропотливая работа. Если ставить задачу, что если не попадаем в Лигу чемпионов, то вы уходите, какой тренер на это пойдет? Может, и пойдут лишь бы подписать контракт.

Подкупило то, что в последние годы "Заря" была третьей силой, боролась за бронзу, подставляла подножку "Шахтеру" и "Динамо". Я тоже все это видел, смотрел топовые игры чемпионата Украины.

— Есть желание построить клуб по европейскому образцу, как в Германии?

— Улучшать надо детали, а не революцию делать. А в "Заре" не надо было ничего сильно менять. Надо было лишь какие-то нюансы подправить.

У каждого свои возможности и способности. Так же и в "Заре" — есть свои возможности. Если сказать, давайте вот так, это может быть неприемлемо для украинского футбола, и оно здесь вообще не пройдет. Разве у нас есть еженедельные турниры малышей, где можно скаутам ездить смотреть? Слава богу, есть команда 19-летних, они здесь рядом у нас на базе.

Другое дело — отношение к дисциплине, это да. Мне не нужны каталоги штрафов. Я собрал команду и сказал: выведите свой свод правил, который вы хотите сами соблюдать. Они хорошие дисциплинированные ребята, которые составили свод правил.

Говорю: теперь вы решаете, сколько вы хотите платить, если кто-то нарушит. Напишете 5 гривен, будет 5 гривен. Напишете 1 грн, будет 1 грн. Я ни слова не сказал про суммы.

Это самодисциплинирует команду, потому что ты за это голосовал и сказал свое “да”. А через неделю ты приходишь и опаздываешь на 15 минут. Вот что вы сделаете тогда? Вы скажете: я же это сам сказал, я там был. Оно незаметно, но это очень дисциплинирует команду.

Это простые психологические вещи, которые развиты везде. А если сделать это из-под палки (опоздание — 1000, лишний вес — 3000), то каждый захочет тебя обмануть, потому что это тренер или президент сделал. И игрок уже против тебя.

Вот что я применил, что работает в Германии. Ну и привязанность к клубу, но для этого надо больше времени.