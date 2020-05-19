Беседин: Решил повышать нагрузки и обратился за помощью к Мандзюку

Нападающий "Динамо" Артем Беседин рассказал о своих тренировках во время карантина, а также поделился ожиданиями от работы с мячом на футбольном поле.

- Артем, расскажи, как проходят твои тренировки? Судя по видео, которые ты выкладываешь в соцсетях, работаешь над общефизическими кондициями?

- Пока во время карантина все поля, пригодные для упражнений с мячом, были закрыты, укреплял физическое состояние, держал тело в форме – выполняю различные кардиоупражнения, езжу на велосипеде, бегаю форт-леки. Тренируюсь каждый день с утра, пока на дорогах нет особых пробок. То есть, стараюсь держать себя в форме.

- Сколько в среднем длится твоя тренировка?

- По-разному. Сегодня, например, занимался с восьми до 11-ти утра. Было кардио, вместе с Виталием Мандзюком (бывший футболист "Динамо", "Днепра" и сборной Украины – прим.) проехали на велосипедах 50 километров. Делали небольшие паузы, во время которых разминались, работали над растяжкой и гибкостью. В принципе, нагрузка не особо ощущается, но на самом деле довольно тяжело пришлось, плюс дождь и ветер внес также свои коррективы в занятие.

- Как долго уже занимаешься с Мандзюком?

- Вместе с Виталием занимаюсь уже на протяжении месяца. До этого работал самостоятельно в домашних условиях – в принципе, как и все остальные ребята, находясь на карантине по домам. Бегал, качал пресс, отжимался… Затем решил повышать нагрузки, и обратился за помощью к Мандзюку, под руководством которого и занимаюсь сейчас.

- Когда можно будет работать на футбольном поле с мячом, будешь совмещать тренировки?

- Обязательно. Хочется, конечно, выполнять упражнения с мячом, но при этом понимаю, что необходимо укреплять слабые стороны, в том числе и мышцы, а также проблемные места, связанные с прошлыми травмами. Возможно, утром буду работать над "физикой", а вечером выходить на поле – или наоборот.

- У тебя в прошлом году были проблемы с коленом, даже на отдых ты ездил с лангетой на ноге. Сейчас уже ничего тебя не беспокоит, можешь заниматься без ограничений?

- В УЕФА мне разрешили пройти восстановление на клубной базе в Конча-Заспе. Поэтому некоторое время я пользовался медицинским оборудованием, которое там имеется, для качественного восстановления после травмы. Сейчас выполняю все упражнения без ограничений – слава Богу, ничего не беспокоит.

- На карантине футбола, как такого не было, – играли только в Беларуси. Следил за чемпионатом в соседней стране?

- Нет, смотрел лишь обзоры матчей с участием брестского "Динамо", где играют наши ребята – Милевский, Хачериди и Нойок. Сейчас же возобновились матчи немецкой Бундеслиги, и за ней уже буду следить. В частности, на выходных с удовольствием посмотрел матч между дортмундской "Боруссией" и "Шальке", очень понравился уровень футбола, который продемонстрировали команды.