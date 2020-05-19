В 2002 году судьба одного места в еврокубках от Украины решалась голосованием. Причина этого - регламент

В последние дни активно развивается история "взаимоотношений" между "Ингульцом" и ПФЛ. Петровский клуб, который хочет уже в следующем сезоне стартовать в Премьер-лиге, стал апеллировать, почему в настоящий момент среди четырёх команд с одинаковым количеством очков ("Минай", "Ингулец", "Оболонь-Бровар" и "Агробизнес") проходную в УПЛ третью строчку занимают закарпатцы, а не, например, петровский коллектив. Организаторы вчера уже ответили, но не факт, что на этом инцидент заглохнет.

А в истории украинской Высшей лиги уже был прецедент, когда каждый смотрел на регламент со своей стороны, пропустив в Кубок УЕФА не ту команду, которая туда вышла согласно итоговой таблице.

В сезоне-2001/02 в Высшей лиге развернулась серьёзная борьба за два места в Кубок УЕФА. За тур до завершения чемпионата донецкий "Металлург" шёл третьим с двухочковым преимуществом над запорожским "Металлургом" и "Металлистом". Ещё в двух очках позади был "Днепр".

Из всего квартета свой заключительный поединок выиграли только днепряне, обыграв "Ворсклу" 2:0. "Металлист" расписал ничью (1:1) с киевским "Арсеналом", Запорожье и Донецк очную битву также завершили миром (те же 1:1). Таким образом, в итоговой таблице Метадон сохранил за собой третью позицию, а харьковчане, запорожане и "Днепр" с одинаковым количеством баллов поделили четвертое, пятое и шестое места.

Взгляд пал на регламент, который гласил следующее:

"За однакової кількості очок у двох і більше команд перевага віддається команді, яка за результатами особистих зустрічей з конкурентом (конкурентами) має такі кращі показники:

- кількість очок;

- різниця у кількості забитих і пропущених м'ячів.

Якщо за цими показниками ніхто не має переваги, підраховується кількість забитих на чужому полі м'ячів"

В мини-турнире трёх ("Металлург" З, "Металлист" и "Днепр") меньше всего очков набрали днепряне (один балл). У Харькова было девять очков, Запорожья - семь. Казалось бы, всё очевидно.

Но нет.

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Запорожский клуб подключил юристов, а также заручился поддержкой областной госадминистрации и "Запорожстали", отправив обращение в Комитет профессионального футбола ФФУ пересмотреть результаты чемпионата. В Запорожье утверждали, что дело в неправильной формулировке регламента, ведь речь о командах-конкурентах.

"Металлург" хотел, чтобы учитывались только очные матчи команд. То есть, нужно смотреть результаты не в мини-турнире, а в отдельных парах.

"В Регламенте указано, что в случае равенства очков у команд итоговые места распределяются согласно результатам личных встреч команды с конкурентом (конкурентами). Личные встречи подразумевают личное участие команды. Исходя из этого, за основу нужно брать результаты поединков запорожского "Металлурга" с "Металлистом", ведь в матчах харьковчан с "Днепром" запорожане личного участия не принимали", - объяснял тогда логику председатель Научно-методического комитета ФФУ Константин Вихров.

В очных матчах каждого с каждым из этого трио "Днепр" всё равно был не при делах: три поражения и ничья. А в битвах между "Металлургом" и "Металлистом" преимущество было на стороне запорожан благодаря голу на выезде (2:1 в Харькове и 1:0 в Запорожье).

Чтобы разобраться с задачей, кто от Украины будет выступать в Кубке УЕФА, собрали экстренное заседание Исполкома ФФУ. Для решения дилеммы провели тайное голосование, которое "выиграл" (11 голосов против 8) клуб из Запорожья. Аргументы, что до этого в Высшей лиге в случае равенства очков тремя и более командами места распределялись в "мини-турнире" согласно этому же регламенту, не прошли: тогда это были "обычные" места в середине таблицы и не решалась судьба путёвки в еврокубки.

"Мне, как уроженцу Харькова очень обидно, что "Металлист" лишили права участия в еврокубках. Но я считаю, что закон на стороне запорожцев", - говорил тем же летом вице-президент ФФУ Сергей Стороженко.

"Металлург" отправился в свой дебютный Кубок УЕФА, где продержался два раунда: в квалификационном этапе запорожане справились с "Биркиркарой" (3:0 в домашней игре в Днепре и 0:0 на выезде), а затем в героической битве уступили "Лидс Юнайтед" в 1/64 финала (0:1 в Великобритании и 1:1 на "Метеоре").

А дебют "Металлиста" в еврокубках отложился ещё на пять лет. Впервые харьковчане испытают вкус турниры под эгидой УЕФА в 2007-м уже в эпоху Мирона Маркевича и Александра Ярославского.

К слову, современном регламенте УПЛ в соответствующем пункте трактовку понятия команд-конкурентов упростили: "У разі рівності очок у двох та/або більше команд, місця команд визначаються за такими показниками: а) більша кількість набраних очок в особистих зустрічах між цими командами; б) краща різниця забитих і пропущених м’ячів між цими командами; в) більша кількість забитих м’ячів між цими командами; г) краща різниця забитих і пропущених м’ячів в усіх матчах; д) більша кількість забитих м’ячів в усіх матчах". Не исключено, что вновь придётся подключать юристов.