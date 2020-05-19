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Денис Попов: Пока не планирую никуда переходить. У меня голубая кровь

Премьер-лига
(1 голосов)

Центрбек пока что не собирается покидать киевский клуб

Денис Попов: Пока не планирую никуда переходить. У меня голубая кровь
Новина українською

Центрбек "Динамо" Денис Попов заявил о том, что в ближайшем будущем не планирует покидать киевский клуб.

"У меня голубая кровь.

Пока не планирую никуда переходить", – сказал Попов.

Напомним, что 21-летний защитник является воспитанником "Динамо" и в первую команду киевлян "зашел" в 2019 году.

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В статье: Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
19.05.2020 в 20:24
Вроде бы с села. Значит о другом контексте идет речь)
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