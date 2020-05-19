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Денис Попов: Пока не планирую никуда переходить. У меня голубая кровь
Центрбек пока что не собирается покидать киевский клуб
Центрбек "Динамо" Денис Попов заявил о том, что в ближайшем будущем не планирует покидать киевский клуб.
"У меня голубая кровь.
Пока не планирую никуда переходить", – сказал Попов.
Напомним, что 21-летний защитник является воспитанником "Динамо" и в первую команду киевлян "зашел" в 2019 году.
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Источник:Трибуна
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Nelviv`yanyn (На жаль)
19.05.2020 в 20:24
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