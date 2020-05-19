Денис Попов: Пока не планирую никуда переходить. У меня голубая кровь

Центрбек "Динамо" Денис Попов заявил о том, что в ближайшем будущем не планирует покидать киевский клуб.

"У меня голубая кровь.

Пока не планирую никуда переходить", – сказал Попов.

Напомним, что 21-летний защитник является воспитанником "Динамо" и в первую команду киевлян "зашел" в 2019 году.