Баранка: В случае подозрений будем останавливать передачу данных, сделать ставку будет невозможно

Глава комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка рассказал, как Ассоциация собирается строить сотрудничество с букмекерскими провайдерами статистики по предотвращению договорных матчей.

"Мы будем следить за каждым матчем и, в случае подозрения на нечестную игру, связываться с провайдером статистики, который обязан будет немедленно остановить передачу данных с этого матча – сделать на него ставку будет уже невозможно.

Останавливать встречу тем не менее смысла нет – мы заблокируем возможность ставить на нее. Этого достаточно.

Внутренняя система мониторинга матчей от УАФ будет работать в постоянном контакте с авторизованным поставщиком данных, а вся информация о нелегальных провайдерах статистики и букмекерах будет передана полиции", – сказал Баранка.