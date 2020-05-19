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Баранка: В случае подозрений будем останавливать передачу данных, сделать ставку будет невозможно

Премьер-лига
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В УАФ придумали новый метод борьбы с договорными матчами

Баранка: В случае подозрений будем останавливать передачу данных, сделать ставку будет невозможно
Новина українською

Глава комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка рассказал, как Ассоциация собирается строить сотрудничество с букмекерскими провайдерами статистики по предотвращению договорных матчей.

"Мы будем следить за каждым матчем и, в случае подозрения на нечестную игру, связываться с провайдером статистики, который обязан будет немедленно остановить передачу данных с этого матча – сделать на него ставку будет уже невозможно.

Останавливать встречу тем не менее смысла нет – мы заблокируем возможность ставить на нее. Этого достаточно.

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Внутренняя система мониторинга матчей от УАФ будет работать в постоянном контакте с авторизованным поставщиком данных, а вся информация о нелегальных провайдерах статистики и букмекерах будет передана полиции", – сказал Баранка.

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В статье: Комитет по этике и честной игре Франческо Баранка УАФ
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Источник:
Betting Insider

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