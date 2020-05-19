Скрипник: В футболе на первый план выходят деньги. Есть деньги - сразу есть преимущество

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник оценил сложность игры против разных команд.

— Против "Динамо" и "Шахтера" не так сложно играть тактически, как против Гвардиолы?

– Каждая команда имеет свои плюсы и минусы. С каждой командой трудно играть. Нам и со "Львовом" трудно играть, и с "Олимпиком", со всеми трудно. Просто один раз план сработал, один раз не так ярко сработал.

Гвардиола работает с топовыми игроками мира, а у нас плюс-минус набор игроков, можно сказать, одинаков.

В футболе на первый план выходят деньги. У кого есть деньги, у того сразу есть преимущество перед остальными. Ты можешь покупать топовых игроков.

Если брать "Вердер", в котором я работал, или сейчас в "Заре", то мы не можем взять и потратить любую сумму, чтобы усилить какую-то линию. Так что надо развиваться, в этом суть маленьких команд.

Но если бы все было ясно заранее, люди бы на футбол не ходили. В Германии выигрывает "Бавария", в Англии — "Манчестер Сити", а в Украине — "Шахтер" или "Динамо".

Со всеми трудно играть: и с "Баварией", и с "Шахтером", и с "Динамо". Надеюсь, и соперникам трудно против нас играть.