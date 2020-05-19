"Игорь Суркис знает, что говорит" - цетрбек Динамо поддержал идею президента доиграть сезон в Киеве

Защитник "Динамо" Денис Попов поддержал идею президента киевского клуба Игоря Суркиса доиграть остаток сезона УПЛ в Киеве.

"Полностью поддерживаю мнение президента клуба Игоря Суркиса. Он знает, что говорит. Доиграть чемпионат в Киеве – самый оптимальный вариант. Это было бы логично.

Как я понял, он может предоставить поле и необходимую инфраструктуру", – сказал Попов.