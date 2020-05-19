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"Игорь Суркис знает, что говорит" - цетрбек Динамо поддержал идею президента доиграть сезон в Киеве

Премьер-лига
(1 голосов)

Денис Попов считает доигровку в Киеве самым оптимальным вариантом

"Игорь Суркис знает, что говорит" - цетрбек Динамо поддержал идею президента доиграть сезон в Киеве
Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов поддержал идею президента киевского клуба Игоря Суркиса доиграть остаток сезона УПЛ в Киеве.

"Полностью поддерживаю мнение президента клуба Игоря Суркиса. Он знает, что говорит. Доиграть чемпионат в Киеве – самый оптимальный вариант. Это было бы логично.

Как я понял, он может предоставить поле и необходимую инфраструктуру", – сказал Попов.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
Трибуна

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