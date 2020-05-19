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Валерий Федорчук: Из карантина вышли "голодными"
Мариуполь готовится к рестарту сезона
Полузащитник "Мариуполя" Валерий Федорчук рассказал о работе команды после выхода из карантина.
"Все вышли из карантина "голодными". Сейчас никто не смотрит, какие у нас будут трудности. Все просто работают, так как понимают, что надо набирать кондиции.
Налаживать связи нет особой необходимости, просто нужно напомнить о них. А так мы все знаем, что выполняли раньше. Уверен, что в физическом плане мы будем готовы.
На самом деле, я проходил через такое, когда через игры набираешь форму. Это намного легче и лучше", - подытожил Федорчук.