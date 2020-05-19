Валерий Федорчук: Из карантина вышли "голодными"

Полузащитник "Мариуполя" Валерий Федорчук рассказал о работе команды после выхода из карантина.

"Все вышли из карантина "голодными". Сейчас никто не смотрит, какие у нас будут трудности. Все просто работают, так как понимают, что надо набирать кондиции.

Налаживать связи нет особой необходимости, просто нужно напомнить о них. А так мы все знаем, что выполняли раньше. Уверен, что в физическом плане мы будем готовы.

На самом деле, я проходил через такое, когда через игры набираешь форму. Это намного легче и лучше", - подытожил Федорчук.