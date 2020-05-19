Тренер Динамо U-21: Четыре игрока молодежки будут тренироваться с первой командой

Главный тренер молодежной команды "Динамо" U-21 Юрий Мороз рассказал, что некоторые игроки будут тренироваться с первой командой киевлян, в то время как остальная молодежь идет в отпуск. Связано это с тем, что ранее клубы УПЛ решили, что сезоны в чемпионата U-19 и U-21 возобновлены не будут.

Во время сегодняшней обширной встречи с тренерским составом мы обсудили планы относительно кадровых вопросов: у кого из игроков заканчиваются контракты, кто из юношеской команды переходит в молодежную, кто из академии поднимается в U19, а из U21 – переходит в основной состав. Также уделили внимание некоторым позициям, по которым были вопросы. Теперь картина по обеим командам стала более ясной, мы определились с тем, кто уходит, кто остается, а кто повышается на уровень".

Что касается товарищеских матчей, у нас, в отличие от первой команды, их не будет. По игрокам могу сказать, что на данный момент к основному составу привлекаются и тренируются с главной командой Илья Забарный, Александр Сирота, Даниил Сухоручко и Вадим Мащенко. Остальных, скорее всего, после 22-го мая отправим в отпуск, но возможны корректировки в зависимости от нужности определенных футболистов первой команде.

До этого же времени ребята продолжают индивидуально тренироваться в онлайн режиме, как и раньше, в этом плане ничего не меняется", - сказал Мороз.