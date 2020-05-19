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Санжар: Финансовое положение Карпат стабилизируется

Премьер-лига
(1 голосов)

Все хорошо, прекрасная маркиза

Санжар: Финансовое положение Карпат стабилизируется
Новина українською

После ослабления карантина львовские "Карпаты", согласно рекомендациям УАФ сдали тест на коронавирус и возобновили тренировочный процесс.

Последними новостями из лагеря команды и планами по подготовке к возобновления сезона поделился главный тренер "львов" Роман Санжар.

"Откровенно говоря, за период, оставшийся до рестарта чемпионата, будет очень сложно подготовить команду таким образом, чтобы все игроки были в самой оптимальной форме. Ребята находятся в разных физических кондициях. Есть футболисты, которые во время карантина могли тренироваться и выполнять беговую работу, однако некоторые попросту не имели такой возможности. Впрочем, задача тренерского штаба - всех игроков подвести под одинаковый уровень.

Постараемся выжать максимум и сделать все возможное, чтобы мы были как можно лучше готовы к игре против "Мариуполя".

По настроению в команде, то все замечательно - ребята хотят работать, соскучились по футболу. Наше руководство делает шаги навстречу команде, стабилизируется финансовое положение, поэтому с точки зрения мотивации и психологии все хорошо", - рассказал Санжар.

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В статье: Роман Санжар Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпаты

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