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На тренировочных полях Мариуполя установлены две системы автоматического полива газона
Для искусственного и естественного
На клубной учебно-тренировочной базе ФК "Мариуполь" установлена система автоматического спринклерного полива полей.
Каждое из трех тренировочных полей на базе разбито на 5 зон. Это позволяет спринклеру орошать поля (или часть газона) ежедневно в заданное время без участия человека.
Кроме того поле орошаеться равномерно. Таким образом, травяное покрытие всегда будет готово к нагрузкам, а тренеры и футболисты получают "быстрое" поле.
Автоматический полив также установлено и на искусственном поле базы клуба. Для "синтетики" лучше всего подходит так называемая "пушка", которая последовательно (от одной зоны к другой) оросит все поле.