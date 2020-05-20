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На тренировочных полях Мариуполя установлены две системы автоматического полива газона

Премьер-лига
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Для искусственного и естественного

На тренировочных полях Мариуполя установлены две системы автоматического полива газона
Новина українською

На клубной учебно-тренировочной базе ФК "Мариуполь" установлена ​​система автоматического спринклерного полива полей.

Каждое из трех тренировочных полей на базе разбито на 5 зон. Это позволяет спринклеру орошать поля (или часть газона) ежедневно в заданное время без участия человека.

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Кроме того поле орошаеться равномерно. Таким образом, травяное покрытие всегда будет готово к нагрузкам, а тренеры и футболисты получают "быстрое" поле.

Автоматический полив также установлено и на искусственном поле базы клуба. Для "синтетики" лучше всего подходит так называемая "пушка", которая последовательно (от одной зоны к другой) оросит все поле.

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В статье: ФК Мариуполь Тренировочная база Мариуполь
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Источник:
Маріуполь

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