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Капитан Ворсклы замахнулся на еврокубки и вспомнил 3 наиболее памятные гола
Играет и как форвард
Центральный защитник "бело-зеленых" Владимир Чеснаков рассказал о своих амбициях с полтавским клубом.
Свое будущее я связываю с "Ворсклой". Моя мечта - чтобы команда еще приняла участие в еврокубках и завоевала как минимум "бронзу" УПЛ, как это было два года назад. Хочется, чтобы после неудачного отрезка "Ворскла" вернулась на лидирующие позиции в чемпионате Украины.
Владимир назвал свои самые запоминающиеся гола в карьере. В частности выделил эффектный первый мяч в ворота лондонского "Арсенала" (матч групповой стадии Лиги Европы закончился 2:4).
Есть ли гол "Арсеналу" на Эмирейтс самым памятным в карьере? Помню два гола за молодежную сборную в ворота Франции.
Но матч с "Арсеналом" - это взрослый уровень. На таком стадионе, против такой команды ...Можно сказать, что самый памятный, да. Не так радовался за этот гол я, как моя семья, жена, мама, дети. Вспоминать это буду еще много лет.
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