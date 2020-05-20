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Динамо сняло эффектное видео о своей тренировке

Премьер-лига
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Динамо сняло эффектное видео о своей тренировке
Новина українською

ФК "Динамо" продемонстрировал тренировку на своей базе в Конча-Заспе возле Киева.

"Бело-синие" использовали для съемки видео квадрокоптер, показав несколько полей и территорию вокруг базы, а также различные элементы тренировочного процесса главной команды клуба.

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Напомним, что возобновление соревнований в УПЛ после карантина ожидается с 30 мая. Первым матчем для "Динамо" станет противостояние с "Шахтером". Матч без зрителей должен состояться на НСК "Олимпийский".

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В статье: Динамо (Киев) тренировка
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