Премьер-лига
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Динамо сняло эффектное видео о своей тренировке
ФК "Динамо" продемонстрировал тренировку на своей базе в Конча-Заспе возле Киева.
"Бело-синие" использовали для съемки видео квадрокоптер, показав несколько полей и территорию вокруг базы, а также различные элементы тренировочного процесса главной команды клуба.
Напомним, что возобновление соревнований в УПЛ после карантина ожидается с 30 мая. Первым матчем для "Динамо" станет противостояние с "Шахтером". Матч без зрителей должен состояться на НСК "Олимпийский".
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Источник:Ютуб-канал ФК Динамо
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