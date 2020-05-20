Денис Попов потянул Цитаишвили играть за свою деревню

Центральный защитник "Динамо" Денис Попов - уроженец села Мигия в Николаевской области, начинал заниматься футболом у себя дома на любительском уровне.

Денису запомнилось, как после матча все старшие каждый раз ехали пить пиво и отдыхать.

Еще пьяные болельщики приезжали на "Жигули". Затем кричали маты - вот это мне запомнилось! У нас не было раздевалки, мы переодевались на улице.

А на выезды ехали своими машинами, чтобы перевезти всю команду, надо было 3-4 авто.