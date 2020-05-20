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Денис Попов потянул Цитаишвили играть за свою деревню

Премьер-лига
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На выезды ехали машинами

Денис Попов потянул Цитаишвили играть за свою деревню
Новина українською

Центральный защитник "Динамо" Денис Попов - уроженец села Мигия в Николаевской области, начинал заниматься футболом у себя дома на любительском уровне.

Денису запомнилось, как после матча все старшие каждый раз ехали пить пиво и отдыхать.

Еще пьяные болельщики приезжали на "Жигули". Затем кричали маты - вот это мне запомнилось! У нас не было раздевалки, мы переодевались на улице.

А на выезды ехали своими машинами, чтобы перевезти всю команду, надо было 3-4 авто.

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До нашего футбола на селе нет особого внимания... Как-то приехал с Георгием Цитаишвили зимой. Мой тренер взял нас на футзал. Мы такой фейерверк крутили! Все сразу поняли, кто мы и что мы. Это было года два назад. Нас все знали здоровались, удачи желали. Он тогда пачку забил, я - пару хороших голов. В нападении играли. Хоть я и защитник, но назад не возвращался.

Были там и хорошие футболисты. Не помню, как этого парня зовут ...Мы оба играли на позиции нападающего. И выделялись. А потом он бах-бах-бах! и поплыл. Где он сейчас - даже не знаю.

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В статье: Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили Денис Попов
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Источник:
Трибуна

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