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Денис Попов потянул Цитаишвили играть за свою деревню
На выезды ехали машинами
Центральный защитник "Динамо" Денис Попов - уроженец села Мигия в Николаевской области, начинал заниматься футболом у себя дома на любительском уровне.
Денису запомнилось, как после матча все старшие каждый раз ехали пить пиво и отдыхать.
Еще пьяные болельщики приезжали на "Жигули". Затем кричали маты - вот это мне запомнилось! У нас не было раздевалки, мы переодевались на улице.
А на выезды ехали своими машинами, чтобы перевезти всю команду, надо было 3-4 авто.
До нашего футбола на селе нет особого внимания... Как-то приехал с Георгием Цитаишвили зимой. Мой тренер взял нас на футзал. Мы такой фейерверк крутили! Все сразу поняли, кто мы и что мы. Это было года два назад. Нас все знали здоровались, удачи желали. Он тогда пачку забил, я - пару хороших голов. В нападении играли. Хоть я и защитник, но назад не возвращался.
Были там и хорошие футболисты. Не помню, как этого парня зовут ...Мы оба играли на позиции нападающего. И выделялись. А потом он бах-бах-бах! и поплыл. Где он сейчас - даже не знаю.