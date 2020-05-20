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Разгром Ворсклы и победа над Динамо. Топ матчей от хавбека Мариуполя

Премьер-лига
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Встреча на поле с Андреем Шевченко и поражение от Металлург Д

Разгром Ворсклы и победа над Динамо. Топ матчей от хавбека Мариуполя
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31-летний фланговый хавбек ФК "Мариуполь" Игорь Тищенко рассказал о 5 самых памятных матчах в своей карьере. Он успел поиграть в составе "Олимпика", "Карпат", польских "Арки" и "Шленска". А начинал Игорь свою карьеру в "Мариуполе", который тогда назывался "Ильичевцем".

1. 28.08.2011 - "Ильичевец" - "Ворскла" - 4:1

Хорошая игра против непростого соперника. Забил, отдал голевую передачу. После замен Пуканыча и Ярошенко заканчивал игру с капитанской повязкой. На стадионе, где я с детства болел за любимую команду, с капитанской повязкой. Фантастика!

2. 21.05.2011 - "Ильичевец" - "Динамо" - 3:2

Тяжелая концовка чемпионата. Команда находилась в зоне вылета и, казалось, что мы мчимся в пропасть. Благодаря лидерским качествам опытных ребят команда выдала серию из удачных игр и "вишенка на торте" - победа над "Динамо" в последнем туре и мы остаемся в Премьер-лиге!

3. 06.03.2010 - "Ильичевец" - "Динамо" 1:1

Настоящий Андрей Шевченко - вот он, совсем рядом.

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4. 17.05.2015 - "Олимпик" - "Металлист" - 2:1

Косплей легендарного гола Марко Ван Бастена в ворота сборной СССР в финале Евро-1988. И признание в любви любимому городу.

5. 11.04.2015 - "Металлург" Д - "Олимпик" - 4:2

Наглядная иллюстрация того, что в футболе нет ни логики, ни справедливости. Полный провал. Потеряв место в составе, я просто ждал своего шанса. Архиважный матч для нашего главного тренера Романа Санжара (об этом он неоднократно говорил перед игрой).

Первый тайм за нами - 1:0. В перерыве, не ждано - не гадано меня выпускают на замену. Вот он тот самый шанс. И ... два гола пропускаем через меня. Проиграли ... Мне до сих пор кажется, что второй тайм длился минус пять (ровно два моих эпизоды). Футбол беспощадный.

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В статье: Андрей Шевченко ФК Мариуполь Игорь Тищенко Металлург (Донецк) Олимпик (Донецк) Ильичевец
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Источник:
Маріуполь

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