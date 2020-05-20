Карпаты привлекут к тренировкам основы футболистов молодежных команд

Львовские "Карпаты" после выхода из карантина используют в пределах тренировок главной команды и футболистов молодежных команд.

Об этом рассказал главный тренер Роман Санжар:

Как известно, преждевременно было завершено соревнования в первенствах Украины U-19 и U-21. Поэтому, безусловно, с нами будут тренироваться ребята из молодежной и юниорской команд "Карпат".

Читайте также Игрок Карпат: Перед дебютом в УПЛ не мог уснуть