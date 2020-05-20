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Карпаты привлекут к тренировкам основы футболистов молодежных команд
Не менее 5 игроков
Львовские "Карпаты" после выхода из карантина используют в пределах тренировок главной команды и футболистов молодежных команд.
Об этом рассказал главный тренер Роман Санжар:
Как известно, преждевременно было завершено соревнования в первенствах Украины U-19 и U-21. Поэтому, безусловно, с нами будут тренироваться ребята из молодежной и юниорской команд "Карпат".
Среди них, в частности, Денис Слюсар, Василий Рунич, Ярослав Карабин, Максим Хлань, Владислав Мудрык...
Умышленно не включаю в этот перечень Алексея Сыча, ведь он уже дебютировал в зелено-белой футболке первой команды, причем продемонстрировав хорошую игру.