  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Карпаты привлекут к тренировкам основы футболистов молодежных команд
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты привлекут к тренировкам основы футболистов молодежных команд

Премьер-лига
(1 голосов)

Не менее 5 игроков

Карпаты привлекут к тренировкам основы футболистов молодежных команд
Новина українською

Львовские "Карпаты" после выхода из карантина используют в пределах тренировок главной команды и футболистов молодежных команд.

Об этом рассказал главный тренер Роман Санжар:

Как известно, преждевременно было завершено соревнования в первенствах Украины U-19 и U-21. Поэтому, безусловно, с нами будут тренироваться ребята из молодежной и юниорской команд "Карпат".

Читайте такжеИгрок Карпат: Перед дебютом в УПЛ не мог уснуть

Среди них, в частности, Денис Слюсар, Василий Рунич, Ярослав Карабин, Максим Хлань, Владислав Мудрык...

Умышленно не включаю в этот перечень Алексея Сыча, ведь он уже дебютировал в зелено-белой футболке первой команды, причем продемонстрировав хорошую игру.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Санжар Карпаты (Львов) тренировка Алексей Сыч
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Карпати

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...