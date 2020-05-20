Бывший игрок Динамо переболел коронавирусом

Фланговый защитник "Динамо" 2008-2013, 2015 бразилец Бетао, который сейчас выступает у себя на родине, сообщил клуб "Аваи" о своем инфицировании.

Впоследствии футболист рассказал HTE Sports о ходе заболевания подробнее:

Мой тест был положительный, но вирус уже неактивен. У меня был коронавирус, но он уже прошел. Симптомы? Головная боль. Думал, что это обычный грипп.

Продолжал тренировки, ведь это не мешало мне. Но у моего друга диагностировали коронавирус. Я сразу же сообщил об этом врачу Аваи и пошел на 30-дневную самоизоляцию, чтобы не распространять вирус.