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Бывший игрок Динамо переболел коронавирусом
Думал, что грипп
Фланговый защитник "Динамо" 2008-2013, 2015 бразилец Бетао, который сейчас выступает у себя на родине, сообщил клуб "Аваи" о своем инфицировании.
Впоследствии футболист рассказал HTE Sports о ходе заболевания подробнее:
Мой тест был положительный, но вирус уже неактивен. У меня был коронавирус, но он уже прошел. Симптомы? Головная боль. Думал, что это обычный грипп.
Продолжал тренировки, ведь это не мешало мне. Но у моего друга диагностировали коронавирус. Я сразу же сообщил об этом врачу Аваи и пошел на 30-дневную самоизоляцию, чтобы не распространять вирус.
За киевское "Динамо" Бетао сыграл 170 матчей.