Метод поддержки. Колос собирает у болельщиков плакаты на матч с Десной

Поскольку матчи УПЛ из-за карантина будут проходить без болельщиков, клубы ищут выход, как обеспечить себе поддержку. Так, ковалевский "Колос" призывает своих болельщиков поддержать команду в игре с "Десной", нарисовав плакат.

Клуб оставил номер телефона и электронную почту для связи с желающими переслать свои плакаты.

Все работы будут развешены на трибуне перед матчем!, - обещают в Ковалевке.

Матч 24 тура "Колос" - "Десна" должен состоятся 30 мая.