Премьер-лига
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Метод поддержки. Колос собирает у болельщиков плакаты на матч с Десной
Обещают развесить на стадионе
Поскольку матчи УПЛ из-за карантина будут проходить без болельщиков, клубы ищут выход, как обеспечить себе поддержку. Так, ковалевский "Колос" призывает своих болельщиков поддержать команду в игре с "Десной", нарисовав плакат.
Клуб оставил номер телефона и электронную почту для связи с желающими переслать свои плакаты.
Все работы будут развешены на трибуне перед матчем!, - обещают в Ковалевке.
Матч 24 тура "Колос" - "Десна" должен состоятся 30 мая.
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Источник:Колос
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