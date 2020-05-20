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Метод поддержки. Колос собирает у болельщиков плакаты на матч с Десной

Премьер-лига
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Обещают развесить на стадионе

Метод поддержки. Колос собирает у болельщиков плакаты на матч с Десной
Новина українською

Поскольку матчи УПЛ из-за карантина будут проходить без болельщиков, клубы ищут выход, как обеспечить себе поддержку. Так, ковалевский "Колос" призывает своих болельщиков поддержать команду в игре с "Десной", нарисовав плакат.

Клуб оставил номер телефона и электронную почту для связи с желающими переслать свои плакаты.

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Все работы будут развешены на трибуне перед матчем!, - обещают в Ковалевке.

Матч 24 тура "Колос" - "Десна" должен состоятся 30 мая.

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В статье: Десна (Чернигов) УПЛ Колос (Ковалевка) плакат игра без зрителей
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Колос

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