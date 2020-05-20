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Форвард Динамо - любитель пинг-понга и ударов Уайлдера
И Ломаченко
Нападающий "Динамо" Назарий Русин ответил на 5 вопросов на внефутбольные тему - другие виды спорта.
- Какими видами спорта интересуетесь, кроме футбола?
- Кроме футбола, восхищаюсь и слежу также за боксом.
- Во что, кроме футбола, играете, когда есть такая возможность?
- В свободное время люблю поиграть в пинг-понг. Когда выступал за "Зарю", у нас с Евгением Чеберко такие зарубы были! А так в основном играю в настольный теннис дома во время отпуска.
- Кому из спортсменов или команд в других видах спорта симпатизируете?
- Среди боксеров симпатизирую Василию Ломаченко и американцу Деонтей Уайлдеру.
- Занимались в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?
- Когда в детстве занимался боксом. Сейчас могу дома с братом побоксировать, однако в будущем хотел бы заниматься боксом чисто для себя.
- Посещение либо спортивных матчей или мероприятий оставило больше впечатлений?
- Могу выделить матч, который смотрел по телевидению: впечатление произвел поединок между Италией и Францией в финале чемпионата мира-2006, когда Зинедин Зидан ударил головой в грудь Марко Матерацци.
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