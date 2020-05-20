Скрипник о работе в Латвии: Руководство клуба было убеждено, что лидера не догоним

Коуч "Зари" Виктор Скрипник, который возглавлял ФК "Рига" в 2018-2019 годах, рассказал о работе в Латвии.

Когда позвонили из ФК "Рига", сначала отказывался, а потом решил приехать. Тем более есть удобный рейс Бремен - Рига, полтора часа, и ты в Риге. Летали 3 раза в неделю.

Хорошая страна, красивый город, Юрмала рядом. Будто на дачу летал! Полетел, посмотрел команду, думаю, почему бы и нет?

Стали чемпионами Латвии и выиграли Кубок страны. Уже другие вкусовые качества появились к победам ...В Германии же боролись за выживание, каждому очку был рад.