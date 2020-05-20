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Скрипник о работе в Латвии: Руководство клуба было убеждено, что лидера не догоним
А потом наступило пресыщение
Коуч "Зари" Виктор Скрипник, который возглавлял ФК "Рига" в 2018-2019 годах, рассказал о работе в Латвии.
Когда позвонили из ФК "Рига", сначала отказывался, а потом решил приехать. Тем более есть удобный рейс Бремен - Рига, полтора часа, и ты в Риге. Летали 3 раза в неделю.
Хорошая страна, красивый город, Юрмала рядом. Будто на дачу летал! Полетел, посмотрел команду, думаю, почему бы и нет?
Стали чемпионами Латвии и выиграли Кубок страны. Уже другие вкусовые качества появились к победам ...В Германии же боролись за выживание, каждому очку был рад.
Когда отставали на 12 очков от первого места, руководство поставило задачу выиграть Кубок Латвии. "А чемпионство?", - спрашиваю.
"Да нет, осталось 2 круга" (в Латвии 4 круга играют). В результате догнали лидера и Кубок выиграли.
Значит, ты планку поднял, а на следующий год тебе надо все повторить, дальше пройти в квалификации Лиги чемпионов и попасть в групповой турнир Лиги Европы? Но когда все в стране выиграл, идет пресыщение, хочется чего-то другого.