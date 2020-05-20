Львов сыграет спарринг с Минаем

Главный тренер "Львова" Егише Меликян рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона. В частности, специалист анонсировал товарищеский матч с перволиговым "Минаем".

"Мы очень скучали за работой, за этим процессом. Результаты тестов пришли – все здоровы. Мы официально начинаем работать.

Времени мало, а работы много. Надо успевать. Есть определённое волнение. Будем максимально работать. Все хорошо. У всех настроение получше – на карантине было хуже.

Есть один официально запланированный спарринг – с "Минаем". Ищем еще одного соперника. С "Минаем" сыграем точно, а дальше – посмотрим", – сказал Меликян.