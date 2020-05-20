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Олимпик возобновил полноценные тренировки, заболевших коронавирусом в команде нет

Премьер-лига
(1 голосов)

Дончане начали подготовку к рестарту сезона

Олимпик возобновил полноценные тренировки, заболевших коронавирусом в команде нет
Новина українською

Донецкий "Олимпик", успешно пройдя тестирование на COVID-19, приступил к подготовке к возобновлению чемпионата.

19 мая "олимпийцы" провели две тренировки. Основной акцент утренней сессии тренерский штаб "Олимпика" сделал на тактических перестроениях при обороне, вечерней – отработке контратакующих действий.

Напомним, что чемпионат должен возобновиться 30 мая, а "Олимпик" в первом после рестарта туре сыграет с "Днепром-1".

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В статье: Олимпик (Донецк) коронавирус
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Источник:
ФК Олимпик

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