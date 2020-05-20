Чернат: Была уверенность, что если пройдем Шахтер, то сможем выиграть Кубок УЕФА

Бывший полузащитник "Динамо" Флорин Чернат вспомнил самые запоминающиеся моменты своей карьеры в киевском клубе.

- Какой сезон в “Динамо” можете назвать лучшим лично для вас?

- Думаю, что это был период, когда “Динамо” возглавлял Валерий Васильевич Лобановский. Этот тренер дал мне уверенность в себе. Он был жестким, с ним у меня появилась убежденность, что на поле я могу сделать все, решить исход любого момента.

- А какие матчи за “Динамо” отложились в памяти?

- Наилучшая атмосфера была, когда мы играли в Лиге чемпионов на домашнем стадионе, а также против “Шахтера”. Помню, что за Суперкубок Украины мы играли в Одессе, а финалы Кубка проводили в Киеве. Собирался полный стадион, 90 тысяч людей - что может быть лучше для футболиста? Думаю, самое важное для любого игрока - когда заполненный стадион поддерживает тебя и твою команду.

Кстати, обновленный НСК “Олимпийский” я еще не видел. После ухода из “Динамо” я не был в Киеве, но очень хочу. Мне говорили, что город очень изменился. Надеюсь, что этим летом смогу приехать. Но сейчас в мире нестабильная ситуация, поэтому не знаю, получится ли...

- В интервью вам часто напоминают об эпизоде на последних минутах матча с “Интером”, когда вы промахнулись в стопроцентном моменте и “Динамо” покинуло Лигу чемпионов. Есть ли еще какие-то моменты в вашей карьере, которые вы бы хотели переиграть или изменить, если бы могли вернуться в прошлое?

- Хотелось бы переиграть полуфинальные матчи Кубка УЕФА против “Шахтера”. Тем более это был последний год, когда разыгрывался Кубок УЕФА, перед реорганизацией турнира. Была такая уверенность, что если пройдем “Шахтер”, то сможем выиграть трофей.