Стаховский: На выездном матче Динамо с Наполи было действительно страшно

34-летний украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о своей любви к "Динамо" и поддержке любимой команды.

- Ваш дедушка играл с Валерием Лобановским в футбол в КПИ, ваш отец увлекался баскетболом, а вы родились и выросли в Киеве. Можно сказать, что вариантов обойтись без "Динамо" у вас просто не было?

- Да, по факту тут без вариантов. Когда мне было лет 6, дедушка привел на стадион "Динамо" и это были незабываемые впечатления. Больше серьезных команд в Киеве не было, да и зарубежный футбол еще не показывали. Только "Динамо"! Со временем эта привязанность не изменилась, даже после того, как я поездил по миру, посмотрел на матчи иностранных топ-команд и переехал жить заграницу.

- Ваши родственники тоже поддерживают "Динамо"?

- Старший брат - да, он любит футбол и поддерживает "Динамо". Когда я приезжаю в Киев и у нас графики совпадают - вместе идем на стадион. Брат работает врачом, поэтому не всегда его рабочий график сопоставим с походами на футбол. А младший брат уже давно живет в Америке, не думаю, что ему интересна эта тема.

- Можете вспомнить свой первый матч на стадионе?

- Конкретную дату я не вспомню, но хорошо отложилось в памяти, что это был дебютный матч Александра Шовковского за "Динамо" (6 марта 1994-го года, матч "Динамо" - "Кремень" 1:1 на Республиканском стадионе - прим. ред.). Мне было очень интересно, но ничего не видно (смеется).

Дедушка пошел на матч со своими друзьями и взял с собой внука (Сергею на тот момент было 8 лет - прим. ред.). Это было очень весело и некоторые моменты я помню до сих пор. Например, как мне надо было встать на зрительскую лавочку, чтобы увидеть происходящее на поле. Разумеется, что серьезного понимания самой игры у меня еще не было.

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- Ваш самый запоминающийся матч на стадионе с участием "Динамо"?

- Это выездной матч "Динамо" в Неаполе против "Наполи" в 2016-м году. Я бывал на играх "Динамо" и дома, и на выезде, но это был особый случай. Мне было действительно страшно. Я не преувеличиваю - на стадионе в Неаполе просто страшно. Там сумасшедшие болельщики, огромное давление и игрокам должно быть не по себе.

У меня был турнир в Италии и по времени получалось приехать в Неаполь. Я позвонил Сергею Реброву, он помог с билетами, мы с женой Анфисой проехали 200 километров и практически добрались до стадиона. На подъезде к "Сан-Паоло" все оказалось перекрыто. Мы обратились к полиции, мол, нам надо добраться на арену. Полицейские попросили показать им билеты на матч. Мы предъявили билеты, на которых было написано "team Dynamo Kyiv".

Полицейские попросили никому больше не показывать билеты с динамовской маркировкой, посадили нас в свою машину, довезли до выездного сектора и завели на трибуны. Когда мы попали на арену, Анфиса сказала, что уходить надо раньше финального свистка, иначе мы отсюда не выберемся. За несколько минут до окончания встречи мы ушли - было реально страшно!