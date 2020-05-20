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Денис Попов: Я Мораеса не вырубил, это был игровой момент. Надо бы найти такую футболку

Премьер-лига
(2 голосов)

Эпизод для болельщиков Динамо вышел эффектным

Денис Попов: Я Мораеса не вырубил, это был игровой момент. Надо бы найти такую футболку
Новина українською

Центрбек "Динамо" Денис Попов вспомнил эпизод со своим подкатом против Жуниора Мораеса в матче 14-го тура УПЛ текущего сезона.

Данное действие получилось очень эффектным для фотокорреспондентов. Фото подката облетело сеть, а фанаты "Динамо" даже выпустили футболку с таким принтом.

"Я его не вырубил, это был игровой момент. Но зафиксировали этот эпизод неплохо.

Такой футболки у меня нет, но хочу ее купить. Неплохо сделали, мне понравилось. Но у меня такой нет, надо бы найти", – сказал Попов.

Напомним, что после этого столкновения Мораесу понадобилась замена и вместо него уже на 31-й минуте на поле вышел Дентиньо.

Денис Попов: Я Мораеса не вырубил, это был игровой момент. Надо бы найти такую футболку - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес Денис Попов
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Источник:
Трибуна

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