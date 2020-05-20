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Денис Попов: Я Мораеса не вырубил, это был игровой момент. Надо бы найти такую футболку
Эпизод для болельщиков Динамо вышел эффектным
Центрбек "Динамо" Денис Попов вспомнил эпизод со своим подкатом против Жуниора Мораеса в матче 14-го тура УПЛ текущего сезона.
Данное действие получилось очень эффектным для фотокорреспондентов. Фото подката облетело сеть, а фанаты "Динамо" даже выпустили футболку с таким принтом.
"Я его не вырубил, это был игровой момент. Но зафиксировали этот эпизод неплохо.
Такой футболки у меня нет, но хочу ее купить. Неплохо сделали, мне понравилось. Но у меня такой нет, надо бы найти", – сказал Попов.
Напомним, что после этого столкновения Мораесу понадобилась замена и вместо него уже на 31-й минуте на поле вышел Дентиньо.