Денис Попов: Я Мораеса не вырубил, это был игровой момент. Надо бы найти такую футболку

Центрбек "Динамо" Денис Попов вспомнил эпизод со своим подкатом против Жуниора Мораеса в матче 14-го тура УПЛ текущего сезона.

Данное действие получилось очень эффектным для фотокорреспондентов. Фото подката облетело сеть, а фанаты "Динамо" даже выпустили футболку с таким принтом.

"Я его не вырубил, это был игровой момент. Но зафиксировали этот эпизод неплохо.

Такой футболки у меня нет, но хочу ее купить. Неплохо сделали, мне понравилось. Но у меня такой нет, надо бы найти", – сказал Попов.

Напомним, что после этого столкновения Мораесу понадобилась замена и вместо него уже на 31-й минуте на поле вышел Дентиньо.