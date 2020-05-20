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Шахтер и Динамо сыграют спарринги с Рухом

Премьер-лига
(1 голосов)

На ближайшие дни запланировано 6 товарищеских матчей украинских клубов

Шахтер и Динамо сыграют спарринги с Рухом
Новина українською

Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на товарищеские матчи украинских клубов, которые состоятся в ближайшие дни.

На данный момент с пятницы по вторник запланировано шесть поединков.

22 мая (пятница)

15.00 "Минай" – "Львов" – Ярослав Козык

16.00 "Динамо" – "Рух" – Евгений Арановский

"Александрия" – "Ворскла" – Виктор Копиевский

23 мая (суббота)

17.00 "Колос" – "Олимпик" – Сергей Бойко

24 мая (воскресенье)

"Шахтер" – "Рух" – Николай Балакин

26 мая (вторник)

"Александрия" – "Черкащина" – Виктор Копиевский

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Львов Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Колос (Ковалевка) ФК Минай Черкащина (Черкассы)
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Комментарии (1)
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cavo57
20.05.2020 в 20:16
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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satellite (Харьков)
20.05.2020 в 20:14
Слава Богу!!!
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