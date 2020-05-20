Премьер-лига
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Шахтер и Динамо сыграют спарринги с Рухом
На ближайшие дни запланировано 6 товарищеских матчей украинских клубов
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на товарищеские матчи украинских клубов, которые состоятся в ближайшие дни.
На данный момент с пятницы по вторник запланировано шесть поединков.
22 мая (пятница)
15.00 "Минай" – "Львов" – Ярослав Козык
16.00 "Динамо" – "Рух" – Евгений Арановский
"Александрия" – "Ворскла" – Виктор Копиевский
23 мая (суббота)
17.00 "Колос" – "Олимпик" – Сергей Бойко
24 мая (воскресенье)
"Шахтер" – "Рух" – Николай Балакин
26 мая (вторник)
"Александрия" – "Черкащина" – Виктор Копиевский
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Источник:Комитет арбитров УАФ
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Комментарии (1)
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cavo57
20.05.2020 в 20:16
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20.05.2020 в 20:14
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