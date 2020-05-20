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Бабич: Карпаты незаслуженно занимают последнее место в таблице

Премьер-лига
(1 голосов)

В первом матче после рестарта Мариуполь сыграет с Карпатами

Бабич: Карпаты незаслуженно занимают последнее место в таблице
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич поделился ожиданиями от возобновления сезона УПЛ. В первом матче после рестарта азовцы сыграют с "Карпатами".

"Карпаты" незаслуженно занимают последнее место в таблице. У нас сними всегда непростые игры, забивается много голов. Вспомнить хотя бы нашу последнюю встречу, когда мы сыграли 2:2.

Прежде всего, настраиваемся на хорошую игру. Конечно, это будет лишь старт. Хочется, чтобы футболисты побыстрее вспомнили свои лучшие игры и показали хороший футбол", – сказал Бабич.

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В статье: ФК Мариуполь Александр Бабич Карпаты (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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cavo57
20.05.2020 в 20:15
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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