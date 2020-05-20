Бабич: Карпаты незаслуженно занимают последнее место в таблице

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич поделился ожиданиями от возобновления сезона УПЛ. В первом матче после рестарта азовцы сыграют с "Карпатами".

"Карпаты" незаслуженно занимают последнее место в таблице. У нас сними всегда непростые игры, забивается много голов. Вспомнить хотя бы нашу последнюю встречу, когда мы сыграли 2:2.

Прежде всего, настраиваемся на хорошую игру. Конечно, это будет лишь старт. Хочется, чтобы футболисты побыстрее вспомнили свои лучшие игры и показали хороший футбол", – сказал Бабич.