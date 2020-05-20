Меликян: Если чемпионат возобновится 30 мая, то мы уже с подготовкой опоздали

Главный тренер "Львова" Егише Меликян рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона, посетовав на нехватку времени для набора необходимых кондиций.

"Если чемпионат будет возобновляться 30 мая, то мы уже опоздали. Поэтому надо так планировать тренировочный процесс, чтобы подготовить команду. Впереди девять игр. Если к первым трем матчам мы не успеем подготовить, то к четвертому уже должны.

Это не так, что готовимся до 30 мая, а потом переходим на соревновательный режим. Нужен подготовительный этап и во время матчей, в том числе. Все равно мы не успеем набрать к первым поединкам ту оптимальную форму, которую хотим", – сказал Меликян.

Напомним, что на карантин "Львов" ушел на 10-м месте в турнирной таблице УПЛ.