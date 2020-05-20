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Скрипник: Мы – украинцы, и нам нужен наш чемпионат

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер Зари рассказал, почему сезон должен быть доигран

Скрипник: Мы – украинцы, и нам нужен наш чемпионат
Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник высказался относительно возобновления чемпионата УПЛ, который был прерван из-за мировой пандемии коронавируса.

"Все равно, 1,5-2 тысячи на стадионе, пресс-конференции, интервью, гимн Украины, мальчики, подающие мячи, атрибутика на фанатских трибунах – это все футбольная атмосфера. Но нынешний кризис надо пережить и продолжать играть.

Решение по этому вопросу (возобновления национальных чемпионатов – прим.) у каждого государства индивидуальное. Мы – украинцы, и у нас свой чемпионат. И он нам нужен. Мы рады, что уже скоро снова начнем играть. Мы готовимся на 30 мая.

Поборется ли "Заря" за второе место в УПЛ? Отвечу на этот вопрос через девять игр. Но мы сделаем все возможное, чтобы достойно выступить" – отметил Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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cavo57
20.05.2020 в 20:15
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